Preußen Münster: Teklab genießt seinen Status als Publikumsliebling

In Münsteraner Fankreisen wird er als Fußballgott bezeichnet: Henok Teklab begeistert auch in dieser Saison mit seiner flinken Spielweise. RS hat mit dem 23-Jährigen gesprochen.

Beim Stand von 5:0 gegen den 1. FC Bocholt hatten die Fans des SC Preußen Münster allen Grund zu feiern. Einer hat es der Kurve besonders angetan und bekam Sprechchöre: Flügelspieler Henok Teklab. Mit seinen rasanten Dribblings, die er auch beim Flutlicht-Kick am Freitagabend mehrmals zur Schau stellte, entzückt er das Publikum des SCP.

„Wir sind erstmal ganz schwer ins Spiel gestartet“, analysierte der Offensivmann. Danach wurde es dann stetig besser: „Nach einer Viertstunde waren wir sehr stark und vor allem spielbestimmend. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen konsequenter im Abschluss zu sein und das hat dann auch geklappt. Bocholt ist nach dem zweiten Treffer eingeknickt. Dann haben wir eines nach dem anderen gemacht.“

Münster-Verbleib anstatt 2. Bundesliga

Der pfeilschnelle Angreifer mit eritreischen Wurzeln konnte bereits in der vergangenen Regionalliga-Saison auf sich aufmerksam machen und sammelte beim SCP zahlreiche Scorerpunkte. Nicht verwunderlich, dass im Sommer andere Vereine, auch aus der 2. Bundesliga, anklopften und ihr Interesse an den Diensten des Linksaußen bekundeten.

Dennoch entschied sich Teklab, trotz des verpassten Aufstiegs, für einen Verbleib in Münster. Er habe sich „in der Vergangenheit noch nie so wohlgefühlt“ wie bei den Preußen und möchte mit dem Klub den großen Wurf landen: "Ich habe das Vertrauen gespürt und konnte dieses bislang mit meinen Leistungen zurückzahlen. Ich bin glücklich hier, möchte den Weg mit Preußen zusammen gehen und unser Ziel erreichen.“ Gemeint ist natürlich der Sprung in die 3. Liga.

Nach nur einer Saison zum Publikumsliebling

Bei den schwarz-weiß-grünen Anhängern genießt Teklab ein hohes Ansehen. Der Publikumsliebling wird bei der Aufstellungs-Verkündung längst mit dem Zusatz „Fußballgott“ geehrt. „Das ist unglaublich“, erzählte er. „Da bekomme ich wirklich Gänsehaut. Ich bin dankbar, dass ich so viel Wertschätzung und Lob von den Fans erhalte. Ich werde genau so weitermachen und meine Leistung Spiel für Spiel abrufen.“

Mit drei Siegen aus drei Pflichtspielen thront der SC Preußen Münster an der Tabellenspitze der Regionalliga West und wird der Favoritenrolle gerecht. Teklab wolle „in den kommenden Aufgaben an den Saisonstart anknüpfen" und „nicht aufhören Gas zu geben“. Damit wären die nächsten Zurufe aus der Fankurve garantiert.