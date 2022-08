Regionalliga West: Nach Fehlstart - so ist die Lage beim 1. FC Köln II

Mit zwei Pleiten zum Auftakt in der Regionalliga West hat der 1. FC Köln II einen Fehlstart hingelegt. Trainer Mark Zimmermann will die Spieler nicht unter Druck setzten.

Die U21 des 1. FC Köln steht vor dem dritten Spieltag in der Regionalliga West auf dem letzten Tabellenplatz. Trainer Mark Zimmermann spricht von einem Fehlstart: „Wir stehen nach zwei Spielen mit null Punkten da. Von daher ist es ganz anders, als wir es uns erhofft, aber auch erwartet haben.“

Sein Zusatz: „Wir haben gegen Rödinghausen eine gute erste Halbzeit gespielt. Dann schwächen wir uns mit der Gelb-Roten Karte natürlich selber. In Unterzahl haben wir in der zweiten Halbzeit dann sehr naiv gespielt. Letztendlich haben wir auch in der Höhe zurecht verloren. Im zweiten Spiel gegen Schalke waren eigentlich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Schalker waren an diesem Tag, durch die Kreativität und den Mut der eigenen Standards, definitiv besser als wir und haben unsere Fehler ausgenutzt“, resümiert Zimmermann die ersten Partien.

Ob ein Fehlstart für eine junge Mannschaft schwerer zu überwinden ist, kann Zimmermann noch nicht beantworten: „Das wird sich zeigen. In der Woche haben die Jungs sehr konzentriert gearbeitet und einen motivierten Eindruck gemacht. Die Spieler wirken nicht verunsichert.“

Dies will der Trainer auch unbedingt vermeiden: „Von Vereinsseite wird den Jungs weder mit Konsequenzen gedroht, noch wird alles in einer Trainingswoche über den Haufen geworfen. Es wäre nicht der richtige Weg, bei so jungen Spielern jetzt schon Druck aufzubauen.“

Gegen Kaan-Marienborn sollen Punkte her

Eine Herausforderung entsteht für die Kölner auch durch den wechselhaften Kader: „Wir haben in den zwei Spielen mit unterschiedlichen Mannschaften gespielt. Mit dem Team, das letzte Woche gespielt hat, waren wir nicht eingespielt, auch wenn das rein von den Namen her so klingt, als müsste man mehr rausholen. Jetzt schauen wir, wie unser Gesicht am kommenden Samstag aussehen wird.“

Am dritten Spieltag ist die Reserve des 1. FC Kölns zu Gast beim 1. FC Kaan-Marienborn (Sonntag, 14 Uhr). Dort soll bei der Zimmermann-Elf der Schalter umgelegt werden: „Wir wollen die Erkenntnisse aus den ersten Partien nutzen und über 90 Minuten ein stabiles Spiel machen. Es ist klar, dass ein Auswärtsspiel in Kaan-Marienborn keine leichte Aufgabe ist. Wir spielen auf Kunstrasen gegen eine erfahrene Mannschaft, die, abgesehen von dem DFB-Pokalspiel, lange nicht mehr verloren hat. Für uns ist es trotzdem die nächste Chance endlich Punkte zu bekommen.“