1. FC Köln: U21 mit Regionalliga-Tormaschine Tigges gegen Schalke II

Der 1. FC Köln startet am Samstag mit dem DFB-Pokal-Spiel bei Jahn Regensburg in die Pflichtspiel-Saison. Ein Zugang vom BVB wird gegen Schalke II Praxis sammeln.

Der 1. FC Köln ist ohne größere Personalprobleme durch die laufende Vorbereitung gekommen. Daher hat Trainer Steffen Baumgart vor dem Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg fast die freie Auswahl. Nur ein Stürmer wird noch nicht in die Überlegungen von Baumgart einbezogen.

Steffen Tigges, der im Sommer für rund 1,5 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC wechselte. Allerdings laborierte der Angreifer dort bereits an einem Sprunggelenksbruch, den er nun auskuriert hat. Doch er ist noch nicht weit genug, um bei den Profis in den Kader zu rücken.

Die nötige Spielpraxis soll er nun in der vierten Liga bekommen. Auf der Pressekonferenz vor dem Regenburg-Spiel erklärte Baumgart: "Alle sind auf dem Trainingsplatz, aber Steffen Tigges wird Spielpraxis in der U21 sammeln. Ondrej Duda wird an seinem Trainingsrückstand arbeiten. Beide sind deshalb am Samstag definitiv nicht dabei."

Tigges soll der U21 dabei helfen, den verpatzten Start zu korrigieren. Am ersten Spieltag gab es für die Mannschaft von Coach Mark Zimmermann ein sattes 0:5 beim SV Rödinghausen. Wobei vier Treffer in Unterzahl fielen, nachdem Rijad Smajic nach 45 Minuten mit Gelb-Rot vom Feld musste.

Am Sonntag kommt es nun ab 14 Uhr zum Duell gegen die U23 des FC Schalke, die ihrerseits einen gelungenen Auftakt feierte. Gegen den SV Straelen gab es einen 1:0-Erfolg. Wobei sich die Chancen für den FC mit Tigges erhöhen, denn seine Bilanz in der Regionalliga ist beeindruckend. Für den BVB II kam er in 59 Spielen auf 56 Torbeteiligungen (31 Treffer, 25 Vorlagen).

Ob er allerdings gleich wieder treffen wird, bleibt abzuwarten, immerhin hat er seit März 2022 kein Pflichtspiel mehr bestritten.