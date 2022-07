Aachen: Kilic hadert nach Auftaktpleite mit zwei aberkannten Toren

Alemannia Aachen verlor das Auftaktspiel der Regionalliga West bei Rot-Weiß Oberhausen mit 2:1 (2:0). Aachens Trainer Fuat Kilic war mit zwei Situationen nicht einverstanden.

Zum Auftakt der neuen Saison in der Regionalliga West reiste die Mannschaft von Alemannia Aachen unter der Leitung von Cheftrainer Fuat Kilic zum Stadion Niederrhein, um gegen Rot-Weiß Oberhausen anzutreten. Schlussendlich ging die erste Partie der neuen Spielzeit mit 2:1 (2:0) an die Gastgeber von RWO.

Gegen Oberhausen lag die Alemannia bereits in Halbzeit eins mit 0:2 zurück. Kurz nach der Pause konnte Aachen jedoch durch Neuzugang Tim Korzuschek vom Elfmeterpunkt ausgleichen (53.). Auch Stürmer Jannik Mause machte einen guten Eindruck im Aachener Angriff, gegen RWO blieb er vorm Tor jedoch ohne Glück.

Zwei Mause-Treffer werden nicht gegeben

Schon in der siebten Spielminute war es Mause, welcher den Ball nach einem Freistoß per Kopf im gegnerischen Kasten versenkte. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits. In der 33. Minute drückte Mause den Ball per Kopf erneut gefährlich aufs Tor. Ein Oberhausener rettete den Ball in letzter Sekunde augenscheinlich auf der Linie und das Spiel lief weiter. Beide Situationen sah Cheftrainer Kilic anders als der Schiedsrichter.

Trotz der Pleite zum Auftakt war Aachens Cheftrainer Fuat Kilic nach der Partie zufrieden mit seiner Mannschaft und lobte die engagierte Leistung seiner Truppe. Mit den fraglichen Torraumszenen war der 49-jährige auf der anschließenden Pressekonferenz hingegen weniger zufrieden.

Wir haben uns die Situationen im Nachhinein nochmal angeschaut und es waren ganz klar zwei reguläre Tore Fuat Kilic über die nicht gegebenen Treffer von Jannik Mause

„Es ist natürlich sehr enttäuschend, dass wir aus Oberhausen nichts mitgenommen haben und ich muss meiner Mannschaft zumindest zu ihrer Leistung beglückwünschen. Ich denke wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Trotzdem ist es schade, dass wir verloren haben, obwohl wir drei Tore geschossen haben. Wir haben uns die Situationen im Nachhinein nochmal angeschaut und es waren ganz klar zwei reguläre Tore,” haderte Kilic nach der Partie.

Zum restlichen Spiel erklärte der Aachener Coach: „Wir wussten was auf uns zukommt und dass es ein schwieriges Spiel wird. Oberhausen hat eine robuste Mannschaft und sie standen sehr tief. Auch nach dem 2:0 wollten wir weiter nach vorne spielen und Chancen kreieren. Das ist uns auch gelungen. Bis auf die zwei hergeschenkten Tore kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben vor ein gutes Spiel vor einer tollen Kuliise abgeliefert.”