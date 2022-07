RWO: Mission für Nils Winter noch nicht erfüllt

Vor dem Eröffnungsspiel der Regionalliga West spricht Nils Winter über die ambitionierten Ziele von Rot-Weiß Oberhausen - ohne das Wort "Aufstieg" in den Mund zu nehmen

Am Freitagabend (19:30 Uhr) startet die Regionalliga West in eine neue Saison. Zum Auftakt empfängt Rot-Weiß Oberhausen zuhause Alemannia Aachen. Für RWO-Spieler Nils Winter ist es ein besonderes Spiel, das den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legen soll.

Nils, Sie mussten wegen einer Nierenverletzung am Ende der letzten Saison aussetzen. Die Vorbereitung konnten Sie jetzt absolvieren. Wie geht es Ihnen körperlich?

Da ist alles in Ordnung. Ich geh wöchentlich noch zur Kontrolle, bei der die Werte überprüft werden. Aber es sieht alles gut aus, alles im Rahmen und deswegen habe ich auch das „Go“ bekommen, wieder spielen zu können.

In der Generalprobe gegen den TSV Steinbach Haiger (1:1) haben Sie das RWO-Tor des Tages beigesteuert. Wie fällt Ihr Fazit zur Vorbereitung aus?

Eigentlich sehr gut. Die Neuzugänge sind alles gute Charaktere, die sich schnell eingebracht und von der ersten Sekunde an angepasst haben. Es ist keiner dabei, der aus der Reihe tanzt und negativ auffällt. Ganz im Gegenteil: Wir sind mittlerweile gut eingespielt - das passt alles. Deswegen bin ich sehr guter Dinge, dass es dieses Jahr etwas werden kann.

Die Karriere von Nils Winter VfL Wolfsburg II 2012 bis 2014 VfR Neumünster bis 2015 Alemannia Aachen bis 2018 SV Elversberg bis 2020 Rot-Weiß Oberhausen seit 2020

Sie eröffnen mit einem Heimspiel die Saison in der Regionalliga West gegen Alemannia Aachen. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Erstmal muss ich sagen, dass Aachen sich ja komplett umgestellt hat. Letztes Jahr waren sie zum Ende hin schon unangenehm, wenn ich mich so an das Rückspiel (2:1-Heimsieg, Anm. d. Red.) bei uns zuhause erinnere. Ich gehe stark davon aus, dass es eine andere Mannschaft werden wird als letztes Jahr und dass Fuat Kilic (Trainer Alemannia Aachen, Anm. d. Red.) die Jungs auch gut einstellen wird. Aber ich sage, von der Qualität her haben wir die bessere Mannschaft und wir wollen diese Saison etwas erreichen. Deswegen gibt es am Freitag für uns auch nur ein Ziel.

Sie haben selbst drei Jahre für Aachen gespielt. Was bedeutet Ihnen das Spiel und wie werden Sie es angehen?

Klar, für mich persönlich ist das immer ein besonderes Spiel, weil ich ja auch viele Leute noch kenne. Das ist schon eine besondere Beziehung, da ich wirklich drei schöne Jahre in Aachen hatte. Kontakt mit Fuat ist auch noch ab und zu da, dass man sich kurz austauscht, aber natürlich vor dem Spiel jetzt nicht. Da gibt man sich vor und nach dem Spiel die Hand, aber während des Spiels ist mir dann alles egal. Da will ich einfach, dass meine Mannschaft erfolgreich ist und wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen.

Ich muss sagen, dass ich mich hier absolut wohl fühle und ich das Gefühl habe, dass ich hier noch nicht fertig bin, noch etwas zu erledigen habe. Das war auch irgendwie diese Unruhe in mir, die es mir nicht erlaubt hat, den Verein zu verlassen. Nils Winter über seinen RWO-Verbleib

Sie sind seit 2020 in Oberhausen und haben vor der Saison Ihren Vertrag trotz lukrativer Angebote anderer Vereine nochmal verlängert. Was war der Grund dafür, dass Sie weiterhin das RWO-Trikot tragen möchten?

Ich muss sagen, dass ich mich hier absolut wohl fühle und ich das Gefühl habe, dass ich hier noch nicht fertig bin, noch etwas zu erledigen habe. Das war auch irgendwie diese Unruhe in mir, die es mir nicht erlaubt hat, den Verein zu verlassen. Wir haben hier echt was aufgebaut mit Präsidium und Trainerstab, der Stamm ist zusammengeblieben und ich glaube, dass wir mit der Mannschaft echt am meisten erreichen können.

Sie haben jetzt mehrfach betont, dass Sie in dieser Saison etwas erreichen möchten. Was haben Sie sich denn als Mannschaft für konkrete Ziele gesetzt?

Das ist immer schwer zu sagen. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir gut in die Saison starten. In diesem Jahr wird das besonders wichtig sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Mannschaft in der kommenden Saison komplett durchstarten und jedes Spiel gewinnen wird - so wie im letzten Jahr mit Essen und Münster. Von daher denke ich, dass es ein offenes Rennen bleibt bis zum Schluss und es da drei, vier Teams geben wird, die dann um die Meisterschaft spielen. Und ich hoffe natürlich, dass wir eine dieser Mannschaften sind.