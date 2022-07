Regionalliga West: Altersschnitt - das sind die jüngsten und ältesten Teams der Liga

Der Start der neuen Saison in der Regionalliga West wirft ihre Schatten voraus. RevierSport blickt auf den Altersdurchschnitt der 18 Teams.

Nach einer kurzen Sommerpause startet die Regionalliga West am kommenden Wochenende in die neue Spielzeit. Wir haben auf die Durchschnittsalter der Teams geschaut und miteinander verglichen. Die jüngsten Teams der Liga haben wenig überraschend die zweiten Mannschaften der Lizenzklubs, da die Vereine ihre Teams als U23 an den Start bringen. Also Borussia Mönchengladbach (Altersdurchschnitt: 20,3), Schalke 04 (20,8) Fortuna Düsseldorf (20,9) und der 1. FC Köln (21,8).

Zwei Abstiegskandidaten setzen auf junges Team

Der SV Straelen hat mit einem Durchschnittsalter von 22,1 Jahren den jüngsten Kader der restlichen Teams. Besonders Neuzugänge wie Ken Mata (19, kam aus der U19 vom MSV Duisburg) und Niek Munsters (20, kam von VVV-Venlo) sind enorm jung. Die Richtung, in die Straelener mit jungen Talenten etwas aufbauen wollen, zeichnet sich klar ab. Knapp gefolgt werden die Straelener vom SV Lippstadt. Mit 22,4 Jahren ist das Team von Trainer Felix Bechtold auch noch sehr jung. Im gesamten Kader sind mit Stürmer Viktor Maier (32) und Keeper Christopher Balkenhoff (28) nur zwei Spieler älter als 26 Jahre. Die meisten Spieler sind um die 20 Jahre alt.

Fortuna Köln, Wattenscheid und RWO im Mittelfeld

Anschließend folgen der SC Wiedenbrück, der SV Rödinghausen und Alemannia Aachen alle mit einem Altersdurchschnitt von 24,2 Jahren. Im Altersmittelfeld liegen dann einige Teams mit einem Schnitt rund um die 24 und 25 Jahre. Unter anderem befinden sich dort auch Fortuna Köln (24,3 Jahre), die SG Wattenscheid (24,4 Jahre) und Rot-Weiß Oberhausen (25,1 Jahre).

Werfen wir nun einen Blick auf die ältesten Teams der Liga: Überraschenderweise setzen gerade drei der vier Aufsteiger auf Erfahrung. Nach den beiden Ligafavoriten aus Münster und Wuppertal, die beide ein Durchschnittsalter von 25,8 Jahren aufzuweisen haben, folgen dann auch schon die drei Aufsteiger, die die ältesten Teams der Liga besitzen.

Aufsteiger setzen auf Erfahrung

Das drittälteste Team der Liga hat dabei der Aufsteiger aus der Mittelrheinliga, der 1. FC Düren. Genau 26 Jahre alt ist der Kader im Durchschnitt. Das zweitälteste Team stellt der 1. FC Bocholt. 26,3 Jahre alt ist der Kader, der mit Gino Windmüller (33) und Fabio Simoes Ribeiro (32) im Sommer nochmal ordentlich Erfahrung eingekauft hat. Das älteste Team der Liga ist der 1. FC Kaan-Marienborn. 26,6 Jahre alt ist das Team rund um den Ex-Münster-Kapitän Julian Schauerte (33). Insgesamt sind sechs Spieler der Mannschaft über 30 Jahre alt.

Ob die Erfahrung ein Vor- oder Nachteil im Abstiegskampf sein wird, kann sich in den kommenden Wochen zeigen. Am Freitag geht es mit dem Spiel RWO – Alemannia Aachen los (22. Juli, 19.30 Uhr). Am Samstag und Sonntag folgen dann die weiteren Spiele.