Regionalliga West: Drei Neue für den SV Straelen

Der SV Straelen bastelt weiter am Regionalliga-Kader. Drei Neuzugänge konnte Kevin Wolze zuletzt präsentieren.

Der SV Straelen rüstet weiter seinen Kader für die kommende Saison in der Regionalliga West. Nun stellte der Verein drei Neuzugänge vor. Die jungen Spieler Manasse Fionouke, Jaron Vircario und Muja Arifi verstärken den Tabellen-15. der abgelaufenen Saison, wie der Verein via Facebook mitteilte.

Der älteste Akteur aus diesem Trio ist der 23-jährige Fionouke. Der Verteidiger spielte unter anderem für die zweite Mannschaft von Werder Bremen und war gegen Ende der letzten Spielzeit für die Sportfreunde Lotte bereits zu 16 Einsätzen in der Regionalliga gekommen, nun soll er die Straelener Defensive verstärken. „Mit Mana bekommen wir einen lauf- und zweikampfstarken Spieler dazu. Er kann sowohl die Sechser als auch die Innenverteidiger-Position bekleiden,“ begründete Sportdirektor Kevin Wolze die Verpflichtung.

Arifi im Probetraining überzeugend

Vircario war U20-Nationalspieler von Curacao und wurde in der Jugend von Feyenoord Rotterdam ausgebildet, ehe der Weg über den FC Dordrecht und EN Paralimniou (Zypern) nach Straelen führte. „Jaron hat Qualitäten, die uns im Kader noch fehlten. Er kann mit seiner Technik und Spielübersicht den Unterschied ausmachen“, beschreibt Wolze den Mittelfeldspieler.

Für Muja Arifi führte ein Probetraining zum neuen Kontrakt. „Muja hat sich bei uns absolut empfohlen und kann auf mehreren Positionen spielen. So einen Spieler hat man gerne in seinen Reihen“, sagt Wolze. Der 21-jährige Arifi, letztes Jahr in zwanzig Regionalliga-Partien noch für den FC Wegberg-Beeck aktiv, fühlt sich wie Vircario vor allem im offensiven Mittelfeld zu Hause.