Alemannia Aachen hat sich im Sturm verstärkt. Bei dem Neuzugang handelt es sich um einen alten Bekannten.

Regionalligist Alemannia Aachen hat Dimitry Imbongo verpflichtet. Der Stürmer spielte bereits vor einigen Jahren auf dem Tivoli. RS hatte bereits über eine mögliche Rückkehr berichtet.

„Dimi hatte in der Vergangenheit bereits eine gute Zeit bei uns. Wir freuen uns, dass wir einen Wunschspieler des Trainers wieder für uns gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er unter seinem alten Trainer wieder zu seiner Stärke zurückfindet“, sagte Alemannia-Sportdirektor Helge Hohl zum Transfer und erklärt weiter: „Einen solchen Spielertypen wie Dimi hatten wir in unserem Kader bisher nicht. Er ist ein guter Wandspieler, der mit dem Rücken zum Tor die Bälle festmachen kann. Durch die vergangenen zwei Wochen, in denen Dimi schon bei uns mittrainiert hat, konnte er bereits eine Bindung zur Mannschaft aufbauen und seinen Trainingsrückstand ein Stück weit aufholen.“

Imbongo spielte in der vergangenen Saison für Ligarivale Fortuna Köln. Dabei erzielte der 32-Jährige in 24 Spielen vier Tore und bereitete zwei weitere vor.

„Ich habe tolle Erinnerungen an meine Zeit bei der Alemannia, ob es die Ligaspiele vor großem Publikum waren oder der Pokalsieg. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen im Verein für das Vertrauen und möchte dieses in der neuen Saison mit guten Leistungen zurückzahlen“, sagt Imbongo zu seiner Rückkehr in die Kaiserstadt.

2018/2019 stand er 31-mal für die Aachener auf dem Platz. Seine Bilanz damals: 14 Tore und vier Vorlagen.

Imbongo hat bislang eine bunte Karriere hinter sich. Neben Deutschland (TSV 1860 München II, Darmstadt 98, Aachen, Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln) ging der Angreifer auch in den USA (New England Revolution, Colorado Rapid), Österreich (SV Kapfenberg, LASK, FC Wacker), Finland (FC Lahti) und Spanien (FC Barakaldo) auf Torejagd.