Regionalliga: 5:1! SG Wattenscheid holt ersten Sieg in der Vorbereitung gegen St. Tönis

Die SG Wattenscheid 09 hat nach zwei Pleiten in der Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Saison den ersten Sieg errungen und Oberligist SC St. Tönis mit 5:1 (0:0) geschlagen.

Regionalligist SG Wattenscheid 09 hat nach den zwei verlorenen Testspielen gegen die Van Riemsdijk Acadamy und den TuS Bövinghausen nun das erste Spiel der Vorbereitung gewonnen. Gegen den SC St. Tönis aus der Oberliga Niederrhein konnte die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Christian Britscho einen 5:1-Sieg einfahren.

Dabei hielten die Gäste von Cheftrainer Alexander Thamm in den ersten 45 Minuten gut dagegen und gingen mit einem 0:0 in die Pause. Nach der Pause wendete sich jedoch das Blatt und der eingewechselte Kim Sané leitete per Doppelpack die Wende für die Wattenscheider ein. Zwar konnte St. Tönis nochmal auf 2:1 herankommen, danach gingen nach Aussage von Thamm jedoch beim SC die „Körner flöten”, sodass am Ende ein recht deutliches 5:1 auf der Anzeigetafel stand.

St. Tönis-Trainer Thamm, Torschütze des Tor des Monats aus dem August 2010, erklärte nach der Partie: „Wenn man nach einer Woche Vorbereitung die Chance hat gegen einen geilen Regionalligisten wie Wattenscheid zu spielen, dann musst du es machen. Dass dabei das Ergebnis nicht im Vordergrund steht, war uns vorher schon bewusst. Wir Trainer und die Jungs hatten Bock drauf und es war klar, dass wir es machen würden. Wir haben über weite Strecken dagegen gehalten und das Ganze hat mir trotz Niederlage schon ziemlich gut gefallen.”

Im Hinblick auf die kommende Saison in der Regionalliga-West erklärte Thamm, dass er der SGW „ganz fest die Daumen drücke” und dass er an einen Klassenerhalt der Wattenscheider im kommenden Jahr glaube.

SGW-Trainer Britscho: „Schön, dass die Jungs sich belohnt haben”

Auf der anderen Seite war Aufstiegs-Trainer Britscho froh darüber, im dritten Anlauf den ersten Sieg in der Vorbereitung eingefahren zu haben. Er bilanzierte: „Es war ein intensives Spiel und ich bin froh, dass wir unsere Chancen in der zweiten Halbzeit endlich genutzt haben. In der ersten Halbzeit war das nicht so und auch in den Spielen davor haben wir die ein oder andere Chance liegen gelassen. Wenn man danach jedoch fünf von sieben Dingern reinmacht, ist das eine gute Quote und es ist schön, dass die Jungs sich endlich für ihren Aufwand belohnt haben. Auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel war, tut es den Jungs sicherlich gut.”

Bevor die SG Wattenscheid am 23. Juli gegen Aufstiegsaspirant SC Preußen Münster in die Regionalliga-Saison startet, wird der frischgebackene Aufsteiger jedoch noch weitere Testspiele absolvieren. Kommende Woche testet die SGW gegen den VfB Homberg und die SSVg Velbert.