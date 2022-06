Wuppertaler SV: Talent von Zweitligist kommt auf Leihbasis

Der Wuppertaler SV hat sich verstärkt - mit einem Talent, das von einem Zweitligisten ausgeliehen wird und zuletzt in der Oberliga Westfalen zum Einsatz kam.

Der Wuppertaler SV plant in der kommenden Saison den Angriff auf die Spitze der Regionalliga West. Dafür arbeitet der WSV derzeit auf dem Platz - zuletzt mit einem 5:1-Testspielsieg über den TuS Bövinghausen - und auch hinter den Kulissen.

So haben die Verantwortlichen um Sportchef Stephan Küsters am Donnerstag eine weitere Neuverpflichtung präsentiert: Defensivspieler Justus Henke kommt leihweise vom SC Paderborn. Die Wuppertaler haben den 21-Jährigen für eine Saison ausgeliehen. In Paderborn trainierte Henke in der abgelaufenen Serie mit dem Zweitliga-Kader, kam aber ausschließlich in der Oberliga-Reserve zum Einsatz (26 Spiele, vier Tore), die den Aufstieg knapp verpasste.

Wuppertaler SV: Alle Transfers im Überblick (Stand 30. Juni) Zugänge: Justus Henke (SC Paderborn/Leihe), Tobias Peitz (SV Straelen), Lukas Demming (SC Wiedenbrück), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Serhat-Semih Güler (Bonner SC), Joel Nickel, Giulio Multari (beide eigene U19), Franz Langhoff (Fortuna Düsseldorf II), Marco Stiepermann (SC Paderborn), Jeron Al-Hazaimeh (SV Meppen), Lewin D'Hone (TSG Sprockhövel), Bastian Müller (zuletzt ohne Verein) Abgänge: Dominik Bilogrevic (SC Paderborn, war ausgeliehen), Niklas Fensky (SV Lippstadt), Joelle Tomczak, Felix Backszat, Jannis Kübler (alle Ziel unbekannt), Semir Saric (Kickers Offenbach), Philip Aboagye (SC Wiedenbrück), Payam Safarpour-Malekabad (Ziel unbekannt), Isaak Akritidis (1. FC Bocholt)

Henke sei ein "sehr entwicklungsfähiger Spieler", betont WSV-Manager Küsters. "Wir haben viele positive Rückmeldungen zu ihm erhalten und als Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler ist er auch flexibel einsetzbar. Aufgrund einiger längerer Ausfälle im defensiven Zentrum haben wir es für notwendig gehalten, dass wir uns hier noch einmal verstärken." Zum Beispiel hatte sich Mittelfeldmann Lukas Demming einen Muskelbündelriss zugezogen.

Henke hat alle Nachwuchsteams in Paderborn durchlaufen, wechselte vor zwei Jahren in den Seniorenbereich. "Ich freue mich, dass ich hier meine nächsten Schritte gehen darf und bin gespannt auf die neue Saison", sagt er bei der Vorstellung bei den Bergischen. "Ich möchte mich in der Regionalliga beweisen und mich zu einem Stammspieler entwickeln."

Und auch sein Heimatklub aus Paderborn möchte von dem Leihgeschäft profitieren. Henke solle wertvolle Spielpraxis sammeln, "wir werden seine Leistungen aufmerksam verfolgen", lässt sich SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth zitieren.