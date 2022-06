Wuppertaler SV: Bitter - Neuzugang fällt auf "unbestimmte Zeit" aus

Schlechte Nachrichten für den Wuppertaler SV: Ein Sommer-Zugang fällt auf unbestimmte Zeit mit einer Verletzung aus.

Schon früh in der Vorbereitung muss der Wuppertaler SV den zweiten Ausfall hinnehmen. Wie der Klub aus der Regionalliga West am Montag mitteilte, zog sich Neuzugang Lukas Demming einen Muskelbündelriss zu.

Der 21-Jährige fehlte demzufolge bei der Abreise ins Trainingslager in Willingen am Montag. Die ersten Saisonwochen nach dem Auftakt in einem knappen Monat (22. bis 25. Juli) wird Demming fast sicher verpassen. Demming ist in diesem Sommer vom SC Wiedenbrück zum WSV gewechselt.

Zuvor wurde bereits bekannt, dass Torhüter Franz Langhoff aufgrund von gesundheitlichen Problemen für längere Zeit fehlen wird.





Wuppertaler SV: Der Vorbereitungsplan im Überblick

17. Juni: Trainingsauftakt

25. Juni, 13 Uhr: VfL Bochum 0:2 (Stadion am Zoo)

27. Juni - 3. Juli: Trainingslager in Willingen/Sauerland

29. Juni (Uhrzeit offen): TuS Bövinghausen (Willingen)

2. Juli, 12 Uhr: SC Verl (Willingen)

9. Juli, 14 Uhr: Germania Ratingen

10. Juli, 14 Uhr: TVD Velbert

16. Juli, 14 Uhr: KSV Hessen Kassel (alle Spielort offen)

22. - 25. Juli: Saisonstart Regionalliga West