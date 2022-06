Vor VfL-Test: WSV präsentiert nächsten Neuzugang - Torwart fällt lange aus

Der Wuppertaler SV testet am Samstag (13 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Bundesligist VfL Bochum. Vor dem Spiel gibt es noch personelle Neuigkeiten vom WSV.

Noch vor dem Testspiel gegen den VfL Bochum konnte der Wuppertaler SV einen weiteren Zugang präsentieren. Einen Mann, den man beim WSV schon kennt.

Denn Michele Cordi erhält erneut einen Arbeitsvertrag an der Hubertusalle. "Eigentlich haben wir ja mit Michele nicht mehr geplant. Er war schon auf Vereinssuche. Doch nun mussten wir aufgrund der gesundheitlichen Probleme von Franz Langhoff noch einmal einen Torhüter verpflichten. Da haben wir sofort an Michele gedacht. Er hat hier stets einen guten Job gemacht und wir wissen, was wir bekommen. Er muss sich auch nicht einleben, er kennt die Abläufe. Deshalb freuen wir uns, dass das geklappt hat", erklärt Stephan Küsters, Sportchef des WSV, am Samstagmorgen (25. Juni 2022) gegenüber RevierSport.

Stephan Küsters über das Testspiel: "Das ist doch ein schöner Vergleich. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Bundesligist kommt. Wir pflegen ein gutes Verhältnis zum VfL und freuen uns auf das Spiel.

Zu den "gesundheitlichen Problemen" von Langhoff, der von Fortuna Düsseldorf II, nach Wuppertal kam, wollte Küsters nicht näher eingehen. "Er wird uns auf jeden Fall auf unbestimmte Zeit fehlen", sagte der WSV-Manager nur.

Mit 25 Mann im Kader werden die Bergischen, die zu den Favoriten in der neuen Saison gehören, am Montag nach Willingen reisen. Auf dem Gelände des Hotels "Hochheide" wird WSV-Trainer Björn Mehnert bis zum 3. Juli schwitzen lassen.

"Wir finden dort immer top Bedingungen vor. Der Gastgeber ist auch eine Rakete, einfach top. Wir freuen uns schon auf den Aufenthalt und die tollen Möglichkeiten", sagt Küsters.