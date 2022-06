Testspiele: Viktoria Köln siegt 7:0, WSV lässt Bövinghausen keine Chance

Auch Viktoria Köln, Alemannia Aachen, der Wuppertaler SV und der Oberliga-Aufsteiger TuS Bövinghausen haben am Mittwoch die Form getestet. Mit unterschiedlichen Erkenntnissen.

Viktoria Köln hat ein Testspiel gegen den Landesligisten FC Remscheid mit 7:0 gewonnen. Federico Palacios (3), Luca Marseiler, André Becker, David Philipp, Niklas May und Seokju Hong erzielten die Treffer für den Drittligisten.

Viktoria Kölns Trainer Olaf Janßen zeigte sich nach dem Erfolg einverstanden mit der Leistung. Gegenüber vereinseigenen Medien erklärte er: "Kompliment an meine Mannschaft - man hat gesehen, die fahren nicht mal irgendwo hin und kicken ein bisschen, sondern die wollen ihr Spiel auf den Platz bringen. Das fühlt sich gut an als Trainer.“

Für die Viktoria steht der nächste Test am Samstag (14 Uhr) an, dann geht es zum niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard.

WSV dominiert gegen TuS Bövinghausen

In einem weiteren Testspiel traf der ambitionierte Regionalligist Wuppertaler SV auf den ebenso ambitionierten Oberliga-Aufsteiger TuS Bövinghausen, der in der Aufstiegssaison die Westfalenliga II dominierte. Am Ende siegte der WSV klar mit 5:1, Bövinghausen wurde aufgezeigt, dass noch viel Arbeit auf die Mannschaft von Sebastian Tyrala wartet.

Serhat-Semih Güler (2), Kingsley Sarpei, Kevin Rodrigues Pires und Roman Prokoph trafen für den WSV, für Bövinghausen war Constantin Scholl erfolgreich.

Aachen besiegt israelischen Erstligisten

Einen Achtungserfolg konnte Regionalligist Alemannia Aachen feiern. Nach 90 Minuten gegen den israelischen Erstligisten Maccabi Tel Aviv stand es 1:0 - das frühe Tor von Elsamed Ramaj war bereits die Entscheidung. Mit dabei waren auch die beiden RWE-Zugänge David Sauerland und Felix Heim.