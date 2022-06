Preußen Münster: Nächster Neuzugang ist fix

Beim SC Preußen Münster geht es jetzt Schlag auf Schlag. Der nächste Neuzugang ist fix. Das gab der Regionalligist am Mittwoch (29. Juni) bekannt.

Zwischen den Pfosten herrscht jetzt beim SC Preußen Münster Klarheit: Keeper Tom Müller wechselt an die Hammer Straße und komplettiert das Torwarttrio um Maximilian Schulze Niehues und Roman Schabbing.

Zuletzt stand der 24-jährige Müller für den FC Carl Zeiss Jena im Tor und absolvierte 22 Spiele in der Regionalliga Nordost. "Uns war es wichtig, einen Torhüter zu verpflichten, der schon für einen Traditionsverein gespielt hat und das Umfeld sowie die Erwartungshaltung kennt. In seiner Zeit bei Jena und auch zuvor in Halle hat Tom das erlebt. Dazu sind wir von seinen Qualitäten absolut überzeugt und freuen uns, ihn bei Preußen Münster zu begrüßen", sagt Sportdirektor Peter Niemeyer über den 1,88 Meter großen Neuzugang.

"Auf der Torwartposition sind wir damit sehr gut aufgestellt. Tom und Roman haben jetzt jede Woche im Training die Chance, von Max Erfahrung zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Dazu genießen sie für den Moment, in dem wir sie brauchen, unser volles Vertrauen", sagt Niemeyer weiter.

Ein besonderer und zugleich für Torhüter untypischer Moment gelang Tom Müller im November 2017, als er in der Nachspielzeit per Kopf traf und dem Halleschen FC einen wichtigen Punkt sicherte. Mit dem Treffer war er auch für das "Tor des Monats" nominiert.

Vor seinem Jahr in Jena spielte Müller neun Jahre für den Halleschen FC, wo sein Weg in der Jugend begann und ihn bis in die 3. Liga zu den Profis führte. Insgesamt kommt der gebürtige Dessauer auf 24 Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse.

Preußen Münster

Zugänge: Noah Kloth, Joel Amadi, Kevin Schacht (eigene U19), Niko Koulis (Holstein Kiel), Andrew Wooten (VfL Osnabrück), Marc Lorenz (Karlsruher SC), Alexander Hahn (Viktoria Berlin), Yassine Bouchama (VfB Homberg), Shaibou Oubeyapwa (RW Oberhausen), Roman Schabbing (MSV Duisburg), Tom Müller (Carl Zeiss Jena)

Abgänge: Manuel Farrona Pulido, Marvin Thiel (beide VfB Lübeck), Marko Dedovic (Blau-Weiß Lohne), Jules Schwadorf (Ziel unbekannt), Steffen Westphal (SV Lippstadt), Dominik Klann (SC Verl), Jannik Borgman (RW Ahlen), Marcel Hoffmeier (SC Paderborn), Julian Schauerte (1. FC Kaan-Marienborn), Julian Schauerte (1. FC Kaan-Marienborn), Luke Hemmerich (SpVgg Bayreuth)