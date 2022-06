Regionalliga: Siebter Neuer für die SG Wattenscheid - 14-Tore-Mann kommt aus Kray

Die SG Wattenscheid hat den nächsten Spieler für die Regionalliga verpflichtet. Diesmal aus Essen.

Nach dem Aufstieg aus der Oberliga Westfalen in die Regionalliga West geht der Umbruch bei der SG Wattenscheid weiter. Zwölf Spieler werden die Lohrheide verlassen, mittlerweile wurde der siebte Neuzugang vorgestellt.

Die SGW hat Mittelfeldspieler Niko Bosnjak vom FC Kray. verpflichtet. SGW-Trainer Christian Britscho betont: „Niko ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der weiß, was er will und wohin er will. Er weiß auch, dass wir der richtige Schritt für ihn sind. Er ist offensiv sehr flexibel einsetzbar, hat einen guten Torabschluss, einen guten Instinkt, ein gutes Auge für den finalen Pass – für sein Alter ist er schon sehr weit. Ich bin mir sicher, dass wir ihn bei uns noch weiter formen und an ihn feilen können. Dass wir zusammengekommen sind ist für ihn und uns der richtige Schritt, ich freue mich total darüber.“

Wattenscheid 09 Zugänge: Omar Jessey (YEG Hassel), Mohamed Cissé (ETB SW Essen), Niko Bosnjak (FC Kray), Kian Licina (RWO U19), Eduard Renke (TSG Sprockhövel), Calvin Küper (SpVg Schonnebeck), Ensar Candag (eigene U19) Abgänge: Tim Forsmann (SpVgg Erkenschwick), Nils Hönicke (SV Mauritz), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Mike Osenberg (Cronenberger SC), Roman Zengin (SF Wanne), Fabian Samland (DJK Wattenscheid), Tolunay Isik, Timon Schmitz, Eugene Ofosu-Ayeh, Özgür Köse, Arman Corbo, Arthur Nakalyuzhnyy (alle unbekannt

Nach den Vorschlusslorbeeren ist der Spieler hei, er erklärt: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei der SG Wattenscheid, da ich die Möglichkeit bekomme, bei einem Traditionsverein den nächsten Schritt zu machen."

Der gebürtige Essener kommt mit einer ordentlichen Vita der letzten Spielzeit: In 24 Oberligaspielen erzielte er 14 Tore und bereitete weitere vier vor.

Jetzt freut sich der Spieler auf die neue Liga und den Anhang des Traditionsvereins: "Wenn man sieht, was während der Saison los war – einfach unglaublich. Darauf habe ich jetzt schon Bock.“