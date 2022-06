Talent von Atletico Madrid: Sticht der 1. FC Köln den VfL Bochum aus?

Der 1. FC Köln und der VfL Bochum setzen gezielt auf junge Spieler. Ein Talent, das beim VfL trainierte, könnte nun zum FC wechseln.

Der VfL Bochum muss nach vielen Jahren in der 2. Bundesliga kleinere Brötchen backen als der Rest der Bundesliga. Auch deshalb gilt beim Ruhrpott-Klub die Marschroute, Talente zu sichten, auszubilden und gewinnbringend zu verkaufen.

Der 1. FC Köln hat dieselben Werte für die Zukunft ausgegeben, vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass der Klub in den letzten Jahren viel mehr Geld ausgab als in die Kassen floss.

Zugänge: Stephan Salger (1860 München), Teoman Akmestanli (VfB Eichstätt), Gavin Didzilatis (HSV II), Jeremy Mekoma (FC Karbach), Pierre Nadjombe, Winzent Suchanek (beide eigene U19), Adam Lenges (RW Oberhausen), Leon Schneider (nach Leihe zu den Würzburger Kickers), Gabriel North Segal (Stanford University) Abgänge: Daniel Adamczyk (VfL Osnabrück), Meiko Sponsel (RW Essen / Leihe), Oliver Issa Schmitt (SC Verl / Leihe), Florian Dietz (Profivertrag), Justin Petermann, Mert Kuyucu, Jacob Jansen, Philipp Höffler, Erkan Akalp (alle unbekannt), Jae-hwan Hwang (nach Leihe zurück zu Ulsan Hyundai)

Daher fischen die Klubs oft im gleichen Becken. Ein Talent, das bei beiden auf dem Zettel steht, spielt aktuell bei Atletico Madrid. Es geht um den 17-jährigen Angreifer Ninte Nater - wie der "geissblog" berichtet. Demnach trainierte der Angreifer beim VfL mit, traf im Test für die U19 auch vier Mal.

Problem an der Sache: Die Bochumer haben keine U23, daher müsste der Spieler den Sprung nach oben innerhalb eines Jahres schaffen, in Köln könnte er mehr Zeit haben, sich dort nach der Junioren-Bundesliga über die U21 für die Profis empfehlen. Aktuell trainiert er bei der U21 von Trainer Mark Zimmermann mit, in Kürze soll eine Entscheidung über eine Verpflichtung fallen.