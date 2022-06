SG Wattenscheid präsentiert neuen Hauptsponsor

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West hat die SG Wattenscheid einen neuen Hauptsponsor präsentiert. Es ist eine Firma mit Sitz im Ort.

Die SG Wattenscheid wird in der Regionalliga West mit einem neuen Schriftzug auf der Brust auflaufen. Wie der Revierklub mitteilte, wird das Unternehmen ImmoTec neuer Hauptsponsor der SGW. Es folgt auf den bisherigen Trikotsponsor TripleS, der dem Verein aber als Partner erhalten bleibt.

Bei ImmoTec handelt es sich um eine Firma, die ihren Sitz in Wattenscheid unweit des Lohrheidestadion hat, und Heizungsanlagen, Installationsmaterial und Technik für erneuerbare Energien verkauft. ImmoTec engagiert sich bereits seit einigen Jahren in Wattenscheid, zuletzt als Namenssponsor des Stadions. Jetzt weitet das Unternehmen unter der Führung von Darius Pradella sein Engagement aus.





"Bereits seit 2018 sind wir Partner des Vereins und haben auch den Tiefpunkt 2019 miterlebt. Mich hat der neue Weg des Vereins und die guten Gespräche jedoch überzeugt, das Sponsoring schrittweise zu erweitern", sagte Pradella in einer Vereinsmitteilung.

Vor eineinhalb Wochen hatten die 09er den umjubelten Aufstieg von der Ober- in die Regionalliga gefeiert - rund zweieinhalb Jahre nachdem der Verein aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb in der vierten Liga einstellen musste. ImmoTecs Entscheidung, künftig als Hauptsponsor aufzutreten, sei aber vor dem Aufstieg und "unabhängig von der Ligazugehörigkeit" getroffen worden, so Pradella. Er erklärte: "Ich möchte auch allen anderen Sponsoren danken, die den schwierigen Weg mitgegangen sind. Applaus auch an den Trainer, die Mannschaft und die Verantwortlichen für das, was hier geleistet wurde."





Wattenscheids Vorstandschef Christian Fischer: "Dass ein Unternehmen wie ImmoTec sein über Jahre andauerndes Engagement nun nochmal deutlich ausweitet, freut uns riesig. Damit wird eine finanzielle Stabilität und Grundsicherung geschaffen, die wir mit anderen Sponsoren ausbauen können. Das ist eine tolle Anerkennung unserer Arbeit."

Und auch im sportlichen Bereich geht es bei der SGW voran. Mit Calvin Küper von der Spvg. Schonnebeck wurde am Mittwoch der vierte Neuzugang verkündet.