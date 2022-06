Alemannia Aachen: Erster Neuzugang kommt vom KFC Uerdingen

Alemannia Aachen legt nun auch auf dem Transfermarkt los. Nachdem der Klub einige Abgänge bekanntgab, wurde nun auch der erste Neuzugang offiziell vorgestellt.

Alemannia Aachen hat Pepijn Schlösser unter Vertrag genommen. Der Niederländer spielte in der abgelaufenen Saison für den KFC Uerdingen und ist auf der Rechtsverteidigerposition zuhause.

Sechs Vorlagen und ein Tor, so lautet Schlössers Saisonbilanz in Krefeld, wo er 2021/22 als Stammspieler auf 26 Regionalliga-Einsätze und zwei Spiele im Niederrheinpokal kam. Den Rest seiner Karriere verbrachte der 24-Jährige bei Roda Kerkrade. In Diensten des niederländischen Klubs nahe der deutschen Grenze stand er 38 Mal in der Zweiten Liga auf dem Rasen, absolvierte 52 Pflichtspiele für die U19 und die U21 von Roda. Während seiner zwölf Jahre bei Roda Kerkrade wurde er zudem unter anderem vom Ex-Alemannen Eric van der Luer trainiert.

Als die Anfrage von der Alemannia kam, musste ich nicht lange überlegen. Schon mein Großvater ist als junger Mann mit dem Mofa aus den Niederlanden zu den Spielen angereist. Pepijn Schlösser

"Mit Pep holen wir einen kompletten und trotz seines jungen Alters sehr gut ausgebildeten Spieler für die rechte Abwehrseite, der letzte Saison beim KFC Uerdingen absolut gesetzt war. Als offensiv ausgerichteter Außenverteidiger bringt er ein gutes Tempo sowie eine gute Flankenqualität mit. Durch seine Vergangenheit bei Roda Kerkrade und seinen Wohnort in Limburg ist er zudem mit der Region enorm verbunden und passt perfekt in unser Anforderungsprofil", erläutert Aachens Sportdirektor Helge Hohl den Transfer.

Zugänge: Pepijn Schlösser (KFC Uerdingen) Pepijn Schlösser (KFC Uerdingen) Abgänge: Nils Blumberg, Peter Hackenberg (beide Karriereende), Tim Buchheister, Tugrul Erat, Ricardo Antonaci, Joshua Mroß, Luka Losic, Mergim Fejzullahu, Oluwabori Falaye, Selim Gündüz (alle Ziel unbekannt), Tim Korzuschek (1. FC Saarbrücken, war ausgeliehen)

Schlösser selbst ergänzt: "Als die Anfrage von der Alemannia kam, musste ich nicht lange überlegen. Schon mein Großvater ist als junger Mann mit dem Mofa aus den Niederlanden zu den Spielen angereist. Daher ist es mir eine große Freude, das schwarz-gelbe Trikot zu tragen und dem Verein beim Erreichen seiner Ziele zu helfen."