1. FC Köln: Starke Regionalliga-Saison - Talent wechselt in die 2. Liga

Ein Talent des 1. FC Köln hat sich in der Regionalliga-Reserve für höhere Aufgaben empfohlen und spielt künftig leihweise für einen Klub aus der 2. Bundesliga.

Der 1. FC Köln hat sein Talent Marvin Obuz für eine Saison an Holstein Kiel verliehen. Am Dienstag vermeldete der Zweitligist die Verpflichtung des 20 Jahre alten Offensivspielers. Obuz gehört seit dem vergangenen Sommer zum Profikader der Kölner und steht noch bis 2024 in der Domstadt unter Vertrag.

Er sammelte in der vergangenen Saison allerdings keine Minuten in der Bundesliga, kam nur einmal im DFB-Pokal für die Profis zum Einsatz. Dafür hatte Obuz seinen Anteil am soliden Abschneiden der vereinseigenen U21, die in der Regionalliga West auf dem siebten Tabellenplatz landete. Der deutsche U20-Nationalspieler (sieben Einsätze) lief 25 Mal für die Reserve auf. Ihm gelangen sieben Treffer, drei weitere Tore bereitete Obuz vor. Saisonübergreifend kommt er auf insgesamt 16 Tore in 48 Einsätzen für die zweite Mannschaft.





Obuz habe in Köln eine "gute Ausbildung genossen", betonte Kiels Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver im Rahmen des Transfers. Obuz durchlief seit 2009 die Nachwuchsteams des FC und feierte 2019 mit den B-Junioren die deutsche U17-Meisterschaft. Auf sein Bundesliga-Debüt wartete er bislang vergeblich. "Nun hat er die Möglichkeit, bei uns den nächsten Schritt zu gehen und sich in der Zweiten Liga durchzusetzen", sagte Stöver.

Der Nachwuchsmann selbst freute sich über einen Wechsel in eine "spielstarke, offensiv ausgerichtete Mannschaft". Der Wechsel nach Kiel sei "der richtige Schritt, um mich fußballerisch und menschlich weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, hier schnell anzukommen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen."