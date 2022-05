Preußen Münster: Die ersten Abgänge sind klar

Nach dem verpassten Aufstieg und der Niederlage im Finale des Westfalenpokals hat der SC Preußen Münster die ersten Abgänge bestätigt.

Einen kleinen Umbruch wird es bei Preußen Münster sicher geben. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die 3. Liga war klar, dass Marvin Thiel die Preußen verlässt. Er soll zum VfB Lübeck wechseln.

Nun gab der Verein drei weitere Abgänge bekannt. Manuel Farrona Pulido, Jules Schwadorf und Marko Dedovic werden keinen neuen Vertrag in Münster bekommen. Pulido wechselt - wie Thiel zum VfB Lübeck, der sich aus der Regionalliga West bereits die Dienste von Jannick Löhden, Kapitän von Fortuna Köln sicherte.

Zugänge: Noah Kloth (eigene U19) Noah Kloth (eigene U19) Abgänge: Marvin Thiel (VfB Lübeck), Manuel Farrona Pulido (VfB Lübeck), Jules Schwadorf, Marko Dedovic (alle Ziel unbekannt)

„Im Namen des gesamten Vereins möchte ich mich bei diesen drei Spielern bedanken. Sie haben sich voll und ganz mit ihrer Aufgabe beim SC Preußen Münster identifiziert und hatten ihren Anteil an der Weiterentwicklung der letzten Monate und Jahre und daran, dass der Klub sportlich und außersportlich wieder so positiv wahrgenommen wird. Vor allem Marko hat in den acht Jahren beim Adlerclub stets seine Rolle angenommen und sich in den Dienst der jeweiligen Mannschaften, für die er die Torwarthandschuhe überstreifte, gestellt“, betonte Münsters Sportdirektor Peter Niemeyer.

Vier Abgänge klar, stellt sich die Frage, was aus zwei Leistungsträgern wird. Denn Abwehrchef Marcel Hoffmeier soll Angebote aus der 2. Bundesliga, unter anderem vom SC Paderborn, vorliegen haben. Auch Henok Teklab hat sich bei höherklassigen Mannschaften ins Notizbuch gespielt.