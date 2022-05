KFC Uerdingen: Sechster Neuzugang ist da

Der KFC Uerdingen hat für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein einen weiteren regionalliga-erfahrenen Mann verpflichtet.

Der KFC Uerdingen wusste früh Bescheid, dass er aus der Regionalliga West absteigen wird. Zu groß war die Last, die die Uerdinger nach dem Drittliga-Abstieg bewältigen mussten. Dementsprechend früh konnten die Planungen für die Oberliga Niederrhein auch beginnen.

Hier startet der KFC überaus ambitioniert, was man auch an den bisher getätigten Zugängen sieht. Mittlerweile hat der Klub den sechsten externen Zugang präsentiert. Es ist der vierte Spieler, der aus der Regionalliga West nach Krefeld wechselt. Nach Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck), Pascale Talarski (VfB Homberg), und Maik Odenthal (RWO) wechselt nun Vedran Beric vom SV Straelen zum Traditionsverein.

Die bisherigen Zugänge des KFC Uerdingen: Vedran Beric (SV Straelen), Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Pascale Talarski (VfB Homberg), Younes Mouadden (1. FC Kleve), Maik Odenthal (RWO)

Der 25-jährige Kroate kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 18 Einsätze. Insgesamt kann der beidfüßige Innenverteidiger 49 Einsätze in der Regionalliga West vorweisen. „Wir haben ihn seit längerem schon beobachtet und freuen uns darüber, dass der Transfer geklappt hat. Vedran kann in der Außen- und Innenverteidigung, aber auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden und hat auf allen Positionen in der Regionalliga schon gezeigt, was er kann“, betonte Uerdingens Vorstandsvorsitzender Damien Raths.