Regionalliga: Sieben Testspiele - Vorbereitungsplan von RWO steht fest

Platz vier in der abgelaufenen Regionalliga-Saison, im nächsten Jahr ist der nächste Angriff geplant. So bereitet sich Rot-Weiß Oberhausen im Sommer vor.

Der Auftakt der kommenden Saison in der Regionalliga West ist für das Wochenende vom 22. bis 24. Juli angesetzt. Am 21. November soll die Hinrunde abgeschlossen werden.

Knapp sechs Wochen vorher startet Rot-Weiß Oberhausen am Samstag (11. Juni) in die Vorbereitung. Das Ziel ist klar: RWO möchte nach dem vierten Platz erneut um den Aufstieg mitspielen, gerne noch länger als in der abgelaufenen Spielzeit, als der Kontakt nach oben nach der Winterpause etwas abbrach.

Der Trainingsstart findet im Rahmen des diesjährigen evo-Fußballfamilienfestes statt. Nach dem öffentlichen Training wird es eine Mannschaftsvorstellung inkl. Autogrammstunde im Stadion Niederrhein geben.

Der Vorbereitungsplan im Detail: Samstag (11.06., 12:30 Uhr): Trainingsauftakt am Trainingsgelände

Samstag (18.06., 14:00 Uhr): Testspiel bei Adler Osterfeld, Siepenstraße 60, 46119 Oberhausen

Sonntag (19.06., 14:00 Uhr): Testspiel bei Arminia Klosterhardt, Teutoburger Str. 176, 46119 Oberhausen

Samstag (25.06., 14:00 Uhr): Testspiel bei Arminia Lirich, Liricher Str. 109, 46049 Oberhausen

Sonntag (26.06., 14:00 Uhr): Testspiel bei FR Haffen-Mehrhoog, Kreutzstr., 46499 Hamminkeln

Samstag (02.07., 13:00 Uhr): Testspiel beim FC Iserlohn, Immermannstr. 10, 58636 Iserlohn

Samstag (09.07., 14:30 Uhr): Testspiel bei BV De Graafschap, Lijsterbeslaan 101-A, 7004 GN Doetinchem, Niederlande

Samstag (16.07., 14:00 Uhr): Testspiel beim TSV Steinbach, Forsthausstraße 32, 35708 Haiger