RWE: Tausende feiern Rot-Weiss! Irrer Fanmarsch in der Essener Innenstadt

Mehr als 3.000 Fans von Rot-Weiss Essen haben am Abend in der Innenstadt mit einem Fanmarsch den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert. Es war laut.

Ganz Essen feiert den Aufstieg in die 3. Liga. Die Ruhrmetropole befand sich nach dem 2:0-Sieg gegen Rot-Weiss Ahlen im Ausnahmezustand. Die RWE-Fans lieferten beim Fanmarsch durch die Innenstadt ein beeindruckendes Statement ihrer Liebe zu Rot-Weiss Essen ab. Es war laut und es war voll. Gegen 18.45 Uhr füllte sich der Rheinische Platz in der Essener Innenstadt minütlich mit immer mehr Menschen. Nach Schätzungen von RevierSport dürften es mehr als 3.000 RWE-Anhänger sein, die sich dann um kurz nach 19 Uhr zu einem gigantischen Fanmarsch durch die Essener Innenstadt aufgemacht haben. Vom Opa bis um Kleinkind auf den Schultern seiner Eltern, vom Kuttenträger bis zum Ultra war alles dabei. So etwas hatte Essen jahrzehntelang nicht erlebt. Und es blieb friedlich. Wer sich den Marsch als Unbeteiligter anschaute, kam aus dem Staunen nicht mehr heraus oder bekam eine Gänsehaut. Die Polizei hatte eine Strecke vom Rheinischen Platz über den Kennedyplatz bis zum Willy-Brand-Platz für den Verkehr gesperrt und hielt sich auch während des Marsches zurück.

Die RWE-Fans waren euphorisch und einfach nur freudentrunken. Und sie lieferten mittendrin eine irre Pyro-Show ab. Anschließend folgte eine lange Nacht in Essens Kneipen. Der Stolz über die Rückkehr in den Profifußball war dabei förmlich greifbar. Auch vor und während des Spiels gab es keine nennenswerten Vorfälle. Bei strahlendem Sonnenschein herrschte schon vor dem entscheidenden Spiel gegen Ahlen pure Vorfreude auf das große Ereignis. Rund um das Hafenstübchen feierten die Anhänger ausgelassen ihre großen Tag und sich selbst. „Friedlich und gesittet“ sei es zugegangen, schrieb die Essener Polizei in einer ersten Stellungnahme. Auch während des Spiels wurde vereinzelt Pyrotechnik abgebrannt, aber auch bei der anschließenden Meisterfeier, bei der hunderte Fans den Platz stürmten, verhielten sie sich vorbildlich. Nun geht es in der kommenden Saison also in der 3. Liga weiter.

Zur Startseite