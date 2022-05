RWO vor dem Saisonfinale: "Das Derby gegen RWE würde uns natürlich fehlen"

Rot-Weiß Oberhausen blickt natürlich auch auf das Herzschlagfinale am kommenden Samstag zwischen Essen und Münster. Selbst könnte RWO noch im Keller das Zünglein an der Waage spielen.

Nach dem 0:1 gegen den SV Lippstadt am vergangenen Wochenende will sich Rot-Weiß Oberhausen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschieden. Es geht am Samstag (14 Uhr) zum Bonner SC. Der BSC hofft bekanntlich noch auf den Klassenerhalt und muss gegenüber Borussia Mönchengladbach - spielt bei Fortuna Düsseldorf II - drei Punkte und sechs Tore gutmachen.

"Diese Konstellation interessiert uns überhaupt nicht. Wir spielen für Rot-Weiß Oberhausen und nicht für andere Vereine. Die Jungs wissen, worauf es am Samstag ankommt. Es ist schon wichtig, dass wir uns mit einem Sieg aus der Saison verabschieden", betont RWO-Sportchef Patrick Bauder.

Mit einem Auge schaut Bauder dann doch auf die Tabelle. "Wir wollen den vierten Platz festigen", sagt er und lässt sich auch einen Satz entlocken, der das mit Spannung erwartete Aufstiegsrennen zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster betrifft. Bauder: "Ich würde doch lügen, wenn ich sage, dass uns das Derby nicht fehlen würde. Natürlich würde uns das Spiel gegen RWE fehlen. Die Stimmung, das ganze Drumherum würde einfach fehlen. Mal schauen, wer es am Ende packt. Für uns steht aber fest, dass derjenige, der am Ende oben steht, es auch verdient hat. Unabhängig davon, ob mit einem Punkt oder einem Tor Vorsprung. Nach so vielen Spielen lügt die Tabelle nicht."

Bauder plant aktuell fleißig die neue Saison mit RWO. 17 Mann stehen bereits unter Vertrag. Es fehlen nur noch wenige Unterschriften. "Wir befinden uns da in wirklich guten Gesprächen - sowohl mit externen Spielern als auch mit Jungs aus unserem Kader. Ich denke, dass wir schon bald die nächsten Vertragsabschlüsse vermelden können", verrät der 32-jährige RWO-Manager.