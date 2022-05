RWE: Schon über 10.000 Karten für das Saisonfinale verkauft

Preußen Münster und Rot-Weiss Essen liefern sich zwei Spieltage vor Schluss ein heißes Duell. Nur zwei Punkte beträgt der Vorsprung des SCP auf RWE. In Essen ist der Glaube noch groß.

In zwei Spielen muss Rot-Weiss Essen gegenüber Preußen Münster zwei Punkte gutmachen und noch am Torverhältnis arbeiten, um am Ende den ersehnten Drittliga-Aufstieg zu feiern.

RWE spielt in Lotte gegen Rödinghausen und zum Schluss kommt Rot Weiss Ahlen an der Hafenstraße. Münster muss nach Wiedenbrück, ehe am letzten Spieltag vor einer ausverkauften Hammer Straße der 1. FC Köln II gastiert.

Tickets online, im Fanshop und in allen VVK-Stellen: Wer sich noch Tickets für das Regionalliga-Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen sichern möchte, kann dies zu den gewohnten Öffnungszeiten am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße sowie im Online-Ticketshop und in einer der bekannten Vorverkaufsstellen tun.

Gut möglich, dass das Stadion an der Hafenstraße dann mit 20.650 Zuschauern auch bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird. Eins ist jetzt schon klar: Der letzte Spieltag wird voll an der Hafenstraße. 13.500 Tickets sind eingerechnet der Dauerkarten schon über die Ladentheke gegangen. Die Partie knackt somit definitiv die Marke des zuschauerreichsten Spiels dieser Saison und löst somit das Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen im Oktober (12.500 Zuschauer, Anm. d. Red.) ab.

Rot-Weiss Essen informiert, dass die Blöcke die Blöcke „W1“ bis „W3“ auf der WAZ-Westkurve, „R2“ bis „R5“ auf der Rahn-Tribüne sowie die Blöcke „E2“ und „E3“ auf der Sparkassen-Tribüne schon vollständig gefüllt sind. Die VIP-Bereiche „Zeche Hafenstraße“ sowie „Assindia“ sind ebenfalls ausverkauft. Zum aktuellen Zeitpunkt sind noch Karten für die Blöcke „E1“, „E4“, „R1“ sowie „G1“ erhältlich.