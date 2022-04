SV Rödinghausen: Bei Bundesliga-Klub! Ex-Trainer hat einen neuen Job

Nach drei Niederlagen war Nils Drube der erste Trainer in der Regionalliga-West-Saison 2021/22, der seinen Posten räumen musste. Mittlerweile arbeitet er für einen Bundesligisten.

Nach einem Start, den Alexander Müller, Geschäftsführer des SV Rödinghausen, als "Voll-Katastrophe" bezeichnete, musste Nils Drube frühzeitig in der Saison 2021/2022 den West-Regionalligisten verlassen. Gut ein halbes Jahr später hat der 44-jährige Fußballlehrer einen neuen Job gefunden.

Drube gehört seit dem 1. April 2022 dem fünfköpfigen Scouting-Team des FC Augsburg um Kaderplaner Timon Pauls an. "Die Arbeit macht mir großen Spaß. Der FCA ist ein sehr familiär und gut geführter Verein", berichtet Drube gegenüber RevierSport.

Er erklärt auch, warum er erst einmal kein Trainer mehr sein will. Drube: "Seit August war ich ohne Anstellung, habe die Zeit genutzt, um mich zu reflektieren. Ich bin in mich gegangen und habe dabei herausgefunden, dass ich meine Stärken mehr in den Vordergrund rücken will. Ich will nachhaltig und strukturiert arbeiten, ohne den absoluten Ergebnis-Druck zu haben. Das ist im Trainergeschäft nicht einfach. Nach zwei Niederlagen kommt da manchmal schon Unruhe auf. Auf der Position eines Scouts sieht das anders aus."

Als Scout arbeitete Drube, der mit seiner Familie in Münster lebt, auch schon für Bayer Leverkusen. "Ein entsprechendes Netzwerk ist da natürlich vorhanden, das mir nun auch bei der sehr reizvollen Aufgabe in Augsburg hilft", sagt Drube.

Stichwort Münster: Natürlich verfolgt der ehemalige Rödinghausen-Trainer auch noch die Regionalliga West. Schließlich ist er trotz des Jobs in Augsburg weiter im Münsterland wohnhaft und sein Steckenpferd für die Scoutingaufgabe beim Bundesligisten aus Bayern sind der Fußball-Westen sowie die Benelux-Staaten. "Klar, auch ich verfolge den engen Titelkampf zwischen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen. Das ist eine enge Kiste. Ich glaube, dass der übernächste Spieltag, wenn Münster in Wiedenbrück und Essen bei meinem Ex-Klub Rödinghausen antritt, entscheidend werden könnte. Wer das Rennen macht? Das weiß ich echt nicht. Es bleibt spannend", meint der Scout des Bundesligisten FC Augsburg.