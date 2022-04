RL West: Regionalligist gibt neue Partnerschaft bekannt

Fortuna Köln hat einen neuen Sponsor präsentiert. Ab sofort wird der Regionalligist von einer Eventagentur in verschiedenen Organisationsbereichen unterstützt.

Fortuna Köln hat einen weiteren Partner an Land gezogen. Wie der Regionalligist am Dienstag bekannt gab, wird die Eventagentur „Time Change“ als „zwölftes Mannschaftsmitglied“, wie der Klub schreibt, für die Domstädter antreten. Die Agentur kommt ursprünglich aus Berlin, hat aber einen seiner zehn Standorte in Köln gegenüber vom Dom.

„Wir als Kölner Team gestalten einzigartige Erlebnisse für unsere regionalen, nationalen und internationalen Kunden, live, virtuell und hybrid“, wird der Sales und Projektmanager Manuel Erschfeld in der Pressemitteilung zitiert: „Wir sind leidenschaftlich und engagiert in allem was wir tun. Und glauben mehr denn je an die Kraft und die Wirkung von menschlicher Interaktion.“

Ab sofort arbeite die Fortuna mit einem Time Change IT-Tool, das in der Agentur entstanden ist und dort kontinuierlich weiterentwickelt wird. Es soll das Teilnehmer- und Einladungsmanagement der zukünftigen Fortuna-Events organisieren. Das Tool ‘eBrain’ ist eine umfassende Veranstaltungsmanagement- und Onlineregistrierungs-Software. Das elektronische Gehirn kann unter anderem Webseiten, Teilnehmer, Einladungen und Kontingente verwalten, QR-Code-Tickets ausstellen und versenden. Erschfeld: „Natürlich stehen wir dem SC Fortuna Köln auch mit unserem geballten Eventmanagement-Know-how zur Seite, damit alle Events das Vereinsmotto ‘Hoch hinaus’ perfekt und lebendig transportieren.“

Die Kölner sind nach einer mäßigen Rückserie auf den fünften Platz abgerutscht. Am kommenden Samstag trifft die Mannschaft des scheidenden Trainers Alexander Ende auf Alemannia Aachen.