KFC Uerdingen: Das sagt der Trainer vor Münster - acht Mann fehlen

Der KFC Uerdingen reist am Freitag (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum SC Preußen Münster. Während es für den SCP um den Aufstieg geht, ist der Abstieg des KFC besiegelt.

Seit drei Spielen will es für den KFC Uerdingen nicht mehr rund laufen. Drei Niederlagen und 0:7 Tore, so fällt die Bilanz der jüngsten drei Auftritte der Krefelder aus.

"Das 1:1 kurz vor Schluss gegen Fortuna Köln hat uns die Luft zum Atmen genommen. Mit einem Sieg wären wir wieder im Geschäft, so aber sind wir abgestiegen. Trotzdem will ich solche Auftritte wie zuletzt beim 0:4 gegen Homberg nicht sehen. Ich dachte, dass wir solche Leistungen längst hinter uns haben. Da habe ich mich aber leider geirrt", sagt Alexander Voigt.

Folgende KFC-Spieler fallen für die Münster-Partie aus: Erdinc Karatas, Pepijn Schlösser, Tom Fladung, Shun Terada, Marco Cirillo, Ji-hwan Yun, Chrysanth Mallek und Leon Augusto.

Der KFC-Trainer scheint immer noch über die Art und Weise des 0:4 gegen Homberg beim Grotenburg-Comeback angefressen zu sein. Auch deshalb verlangt er von seinen Jungs am Samstag beim SC Preußen Münster ein gänzlich anderes Gesicht. "Wir müssen und werden uns anders als am vergangenen Wochenende präsentieren. Da bin ich mir sicher. Wir haben auch schon in Essen vor einer tollen Kulisse gut mitgehalten, das werden wir auch in Münster hinbekommen", gibt sich Voigt kämpferisch.

Voigt wird vor 10.000 Zuschauern an der Hammer Straße auf gleich acht Spieler verzichten müssen. "Die Liste der kranken und verletzten Akteure ist leider lang. Aber da können wir nichts machen. Es macht keinen Sinn jetzt zu jammern. Wir werden eine gute Elf auf den Platz bringen und den Preußen versuchen das Leben schwer zu machen", betont Voigt.