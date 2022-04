RWO: Profivertrag für Talent - Versteigerung der Derby-Trikots läuft

Rot-Weiß Oberhausen hat ein Talent aus den eigenen Reihen mit einem Vertrag ausgestattet. Derweil läuft die Auktion der Derby-Trikots zugunsten der Ukraine.

Den ersten Zugang für die kommende Saison hat Rot-Weiß Oberhausen mit Matona-Glody Ngyombo vom SV Straelen verpflichtet, der zweite Neue kommt aus den eigenen Reihen. Wie RWO mitteilte, rückt Kilian Skolik im Sommer ins Regionalliga-Team auf.

Der 19 Jahre alte Stürmer ist in der A-Jugend gesetzt. Er kommt in der U19-Bundesliga auf vier Tore in 13 Partien. Skolik sei ein "groß gewachsener und schneller Stürmer, der auf dem Platz sehr viel arbeitet", wird Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder zitiert. "Er wird sich schnell an den Seniorenbereich gewöhnen und bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen."

Am 22. Spieltag der laufenden Saison gegen Kölns U21 (0:1) kam Skolik bereits zu einem Kurzeinsatz für die Senioren in der Regionalliga. Er selbst sagt: "Ich habe mich vom ersten Tag an bei RWO wohlgefühlt und freue mich, dass der Verein mir das Vertrauen schenkt und ich in Oberhausen meinen nächsten Schritt machen darf."

Unabhängig von den Personalplanungen für die neue Saison läuft bei den Kleeblättern derzeit die Versteigerung der Trikots aus dem Derby gegen Rot-Weiss Essen vor einer Woche (1:1). Die beiden Rivalen waren in Sondertrikots aufgelaufen, um ein Zeichen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine zu setzen. Die bei der Auktion gesammelten Summe wird an den Verein Oberhausen hilft e.V. gespendet und soll Hilfsaktionen in der Ukraine zugute kommen.

Seit dem vergangenen Freitag und noch bis Ostermontag (19.04 Uhr) kann auf die blau-gelben Trikots mit Unterschriften aller Spieler geboten werden. Die Aktion ist durchaus erfolgreich angelaufen. Das höchste Gebot gibt es derzeit auf den Dress von Verteidiger Nico Klaas mit 560 Euro.

Hier geht es zur Auktion