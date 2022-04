Wuppertaler SV: Björn Mehnert erwartet Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze

Der Wuppertaler SV festigt mit einem Sieg beim SC Wiedenbrück Platz sechs. Trainer Mehnert schaut weiter nur auf die eigene Leistung und erwartet einen Zweikampf im Aufstiegskampf.

Der Wuppertaler SV gewann am Samstag mit 1:0 beim SC Wiedenbrück und bleibt somit auf Rang sechs der Regionalliga West.

Trainer Björn Mehnert sah ein sehr umkämpftes Spiel gegen den Tabellenachten: „Gegen eine gut organisierte und defensiv eingestellte Mannschaft war es schwierig, Torchancen zu erspielen. Wir haben uns aber welche erspielt, gerade in der ersten Halbzeit, die der Torwart aber gut pariert hat. Ich glaube, auf die 90 Minuten gesehen, war es von der Spielidee, den spielerischen Vorteilen ein verdienter Sieg. Auch wenn Wiedenbrück die ein oder andere Torchance hatte.“

Am Mittwoch (13. April, 18 Uhr) kommt die U23 von Fortuna Düsseldorf ins Stadion am Zoo. Der Coach erwartet dort eine ganz andere Partie als gegen Wiedenbrück: „Düsseldorf ist eine Mannschaft, wo man erstmal nicht weiß, in welcher Formation sie antreten werden.“ Für Mehnert ist es bis zum Spieltag offen, welche Spieler seinem Trainerkollegen Nicolas Michaty zur Verfügung stehen werden. Dennoch erwartet er eine offensive Mannschaft, die versucht, fußballerische Lösungen zu finden. „Sie werden uns vor eine andere Aufgabe stellen. Aber wir spielen zuhause und werden versuchen, die drei Punkte hier zu behalten“, blickt der 45-Jährige voraus.

Der Wuppertaler Abstand auf die Tabellenspitze ist mittlerweile auf zehn Punkte gewachsen. Im Kampf um den Aufstieg in die Dritte Liga glaubt Mehnert an einen Zweikampf zwischen Münster und Essen: „Ich glaube, die beiden da oben werden bis zum Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen führen. Deswegen tun wir gut daran, uns nicht über irgendwelche Fantasien Gedanken zu machen. Wir gucken auf uns und wollen die letzten sieben Spiele möglichst viele Punkte sammeln. Dann gucken wir, auf welchem Tabellenplatz wir am Ende abschließen.“

Neun Spieler für Saison 2022/23 fix

Die Planung für die kommende Saison ist in Wuppertal schon voll in Gange. „Wir haben mit dem ein oder anderen eigenen Spieler gesprochen, Verträge verlängert, einen externen Spieler dazu geholt. Das heißt, wir werden jetzt weiter Gespräche führen. Aber wir sind auf einem guten Weg und kommen da gut voran“, sagt der WSV-Coach. Mit Kevin Rodrigues Pires, Durim Berisha und Kevin Pytlik haben drei Spieler ihre Verträge verlängert, Philipp Hanke, Kevin Hagemann, Nick Galle, Isaak Akritidis und Valdet Rama haben allesamt gültige Verträge für die nächste Saison. Lukas Demming kommt vom Ligakonkurrenten SC Wiedenbrück.