Uerdingen - Köln: Ergebnis sowohl für Klassenerhalt als auch Aufstieg zu wenig

Der KFC Uerdingen und Fortuna Köln trennten sich 1:1-Remis. Bis zehn Minuten vor Schluss sah es nach einer Überraschung aus.

Im wohl letzten Heimspiel im Velberter Exil spielte der KFC Uerdingen gegen das Spitzenteam von Fortuna Köln 1:1 (1:0)-Unentschieden. Abdul Fesenemeyer (44.) erzielte das Tor für die Krefelder, Leon Demaj (81.) für die Kölner.

Der KFC Uerdingen zeigte sich von Beginn an in einer guten Verfassung - wie eigentlich schon seit Jahresbeginn. Laufstark und giftig agierten die Krefelder und hatten in den ersten 20 Minuten auch mehr vom Spiel. Doch die erste Großchance gehörte den Gästen. Andre Dej (21.) knallte einen Ball an den Pfosten. Glück für den KFC!

Die Fortunen wurden nun etwas stärker Mike Owusu (32.) setzte einen Ball ans Außennetz. Doch Uerdingen spielte weiter munter mit - und wurde auch belohnt. Nach einem feinen Pass von Levan Kenia vollstreckte Abdul Fesenmeyer (44.) zum 1:0. Es war die beste und einzige KFC-Chance in dieser Halbzeit. Das nennt man dann wohl perfekte Chancenauswertung.

KFC Uerdingen: Jovic - Schlösser, Brdaric, Sierck, Prodanovic - Baba (37. Neiß), Kretschmer (73. Canto), Jensen, Kadiata - Kenia (84. Terada), Fesenmeyer. Jovic - Schlösser, Brdaric, Sierck, Prodanovic - Baba (37. Neiß), Kretschmer (73. Canto), Jensen, Kadiata - Kenia (84. Terada), Fesenmeyer. Fortuna Köln: Weis - Dieckmann, Löhden, Thaqi, Itter (46. Nadjombe) - Dej, Najar (77. Ubabuike), Batarilo (66. Beltran), Owusu - Demaj, Marquet. Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis. Tore: 1:0 Fesenmeyer (44.), 1:1 Demaj (81.). Gelbe Karten: Baba, Jensen, Kretschmer, Fesenemyer, Brdaric - Löhden. Zuschauer: 750.

Fortuna Köln versuchte in Durchgang zwei das Heft in die Hand zu nehmen. Und es gelang den Gästen auch mehr Ballbesitzphasen zu haben, jedoch ohne Ertrag. Denn Großchancen konnte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Ende nicht erarbeiten. Im Gegenteil: Tim Brdaric (70.) köpfte am Fortuna-Gehäuse nur knapp vorbei.

Köln versucht es dann in der Schlussviertelstunde ganz einfach: Lange Bälle nach vorne. So ein Ding fiel Leon Demaj (81.) vor die Füße und er hämmerte die Kugel ins KFC-Tor - 1:1.

Es blieb letztendlich beim 1:1-Remis des KFC gegen die Fortuna, der demnächst in die Grotenburg zurückkehrt. Das Ergebnis dürfte sowohl für den Uerdinger Traum vom Klassenerhalt als auch für den Kölner Traum vom Aufstieg zu wenig sein.