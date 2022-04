Feiertag für den KFC: Uerdingen kehrt in die Grotenburg zurück

Den 8. April 2022 werden die KFC-Fans wohl nicht mehr so schnell vergessen: Denn an diesem Freitag gibt es in Krefeld etwas zu feiern: Der KFC Uerdingen kehrt in die Grotenburg zurück.

Am 23. April 2022, 14 Uhr, ist es so weit: Nach fast vier Jahren wird der KFC Uerdingen wieder in der Grotenburg spielen. Dann ist der VfB Homberg beim Grotenburg-Comeback zu Gast. Auch das letzte Saisonspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 findet in der alten und neuen Heimat des KFC statt. Die Zeiten, in denen der KFC nach Lotte, Duisburg, Düsseldorf oder Velbert für seine Heimspiele ausweichen musste, sind mit dem 23. April 2022 vorbei.

Am Montag (11. April 2022) will der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) den entsprechenden Schriftsatz zustellen, der das Spiel gegen den VfB Homberg in der Grotenburg dann auch formal bestätigen wird, später dann auch das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 U23.

Für Mitglieder und Dauerkarteninhaber wird bereits ab sofort der Vorverkauf über den Online-Ticketshop und über die Tickethotline beginnen. Der freie Ticketvorverkauf für das Spiel wird am Montag (11.04.) ab 14 Uhr starten. Karten können dann über den Online-Ticketshop, über die Tickethotline bestellt werden. Die Geschäftsstelle wird am Montag zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr hierfür zusätzlich geöffnet haben, sodass Tickets auch dort käuflich erworben werden können.

Zur Verfügung stehen auf der Südtribüne die Blöcke K und L, im Bereich der Westkurve ein Teil des Block S. Rollstuhlfahrerplätze werden im Block P zur Verfügung stehen, der für sonstige Zuschauer geschlossen bleiben wird.

Folgende Regelungen gelten:

Heimbereich:

Die beiden Heimblöcke der Südtribüne sind ausschließlich über den Eingang „Tor 3a“ (Kunstrasenplatz) an der Berliner Straße erreichbar. Da auf der Tribüne noch keine Sitzschalen montiert sind, erhält jeder Besucher des Heimbereichs ein Sitzkissen. Wir möchten euch bitten die Sitzkissen sorgsam zu nutzen und beim Verlassen des Stadions wieder an den Ausgabestellen zurückzugeben!

In den jeweiligen Blöcken gilt freie Platzwahl. Im KFC-Fanblock K („Franz-Raschid-Block“) besteht keine Sitzplatz-Garantie.

Gästebereich:

Gäste-Fans können gerne Tickets für den Stehplatz-Block S der Westkurve bestellen. Dieser Block ist ausschließlich über Tor 1 an der Tiergartenstraße erreichbar.

Ermäßigungen:

Der KFC gewährt ermäßigte Tickets für Schüler, Auszubildende, Studenten, Rentner, Vereinsmitglieder und Schwerbehinderte (ab 50%). Der Ermäßigungsnachweis ist zwingend beim Betreten des Stadions vorzuzeigen.

Rollstuhlfahrerplätze:

Plätze für Rollstuhlfahrer befinden sich im Block P der Südtribüne. Je Rollstuhlfahrer ist eine Begleitperson zugelassen.

Dauerkartenregelung: Dauerkarten haben natürlich auch in der Grotenburg ihre Gültigkeit und werden wie folgt aufgeteilt:

– Velbert Block C, D & E kommen in der Grotenburg in Block K

– Velbert Block F & G kommen in der Grotenburg in Block L

Einen fixen, reservierten Platz können wir nicht anbieten.

Es gilt generell innerhalb der Blöcke freie Platzwahl.

Ticketpreise:

Block L

Sitzplatz Vollzahler = 20,00 EUR (Tageskasse + 2,00 EUR)

Sitzplatz ermäßigt = 17,00 EUR (Tageskasse + 2,00 EUR)

Sitzplatz Kind bis 14 Jahre = 12,00 EUR (Tageskasse + 2,00 EUR)

Block K

KFC-Fanblock Vollzahler = 13,00 EUR (Tageskasse + 1,00 EUR)

KFC-Fanblock ermäßigt = 9,00 EUR (Tageskasse + 1,00 EUR)

Westkurve Stehplatz Vollzahler = 11,00 EUR (Tageskasse + 1,00 EUR) Stehplatz ermäßigt = 8,00 EUR (Tageskasse + 1,00 EUR)

Südtribüne, Block P

Rollstuhlfahrer = 9,00 EUR (Tageskasse + 2,00 EUR)