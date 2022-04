Schalke: 3:0! U23 sorgt für perfekten Einstand des neuen Trainers

Ein guter Freitag für den FC Schalke 04. Sowohl die Zweitliga-Mannschaft der Gelsenkirchener - 2:1 in Dresden - als auch das Regionalliga-Team konnten Siege einfahren.

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg und der bitteren 0:4-Pleite am vergangenen Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf entband Schalke Cheftrainer Torsten Fröhling des Amtes. U15-Coach Jakob Fimpel sollte für ihn in der kommenden Saison übernehmen. Doch nach der Niederlagenserie in den letzten Wochen hatte der Klub den Wechsel vorgezogen.

Fimpel feierte in Duisburg-Homberg beim 3:0-Sieg über den VfB sein Debüt als U23-Trainer des FC Schalke 04. Ein sehr gelungenes.

Die erste Halbzeit am Rheindeich war sehr umkämpft - Abstiegskampf eben. Dazu passten auch der schwierigen äußeren Bedingungen mit nur einem Grad Celsius und Schneeregen. Beide Mannschaften taten sich schwer. Die Schalker erkämpften sich noch kurz vor der Halbzeit den Führungstreffer. Nick Castelle (43.) stieg nach einer Hereingabe aus halblinker Position in der Mitte am höchsten und verlängerte den Ball ins lange Eck - 1:0 für die Gäste.

VfB Homberg: Gutkowski - Wellers, Adamski (46. Jafari), Kogel, Nowitzki - Meier, Walker, Pfalz (66. Pfalz), Talarski - Bouchama (82. Jallow), Lübke. Gutkowski - Wellers, Adamski (46. Jafari), Kogel, Nowitzki - Meier, Walker, Pfalz (66. Pfalz), Talarski - Bouchama (82. Jallow), Lübke. FC Schalke 04 II: Wienand - Hanraths, Schell, Scheller, Kaparos - Müller, Berisha, Krasniqi, Weschenfelder Scienza - Castelle (79. Aramburu), Balouk (64. Maden). Schiedsrichter: Tore: 0:1 Castelle (42.), 0:2 Müller (66.), 0:3 Hanraths (74.). Gelbe Karten: Bouchama, Jafari, Meier -. Rote Karte: Kaparos (77.). Zuschauer: 150.

Beide Teams starteten verhalten in den zweiten Durchgang - bis zur 60. Minute. Joey Müller setzte sich auf der linken Seite stark durch und brachte den Ball auf Castelle, der hatte am Fünfer viel Zeit, schoss den Ball aber überhastet deutlich links vorbei. Nur fünf Minuten später machte es Müller selbst und zeigte Castelle wie es geht - 2:0 (66.) für Schalkes U23.

Mika Hanraths (74.) machte mit einem verwandelten Foulelfmeter alles klar und sicherte Schalke drei wertvolle Punkte sowie einen Einstand nach Maß für U23-Trainer Fimpel.