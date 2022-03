Regionalliga: Fortuna Köln ist wieder da - jetzt folgt der Hit gegen RWO

Im Nachholspiel der Regionalliga West traf Rot Weiss Ahlen auf Fortuna Köln. Nach 90 Minuten stand es 0:1 (0:1).

Nach fünf sieglosen Partien gewann Fortuna Köln am letzten Wochenende mal wieder. Das 2:0 beim SV Lippstadt sorgte für neues Selbstvertrauen und neue Hoffnung im Kampf um den Drittliga-Aufstieg.

Am Mittwoch stand nun das Regionalliga-Nachholspiel bei Rot Weiss Ahlen an, dem Team, das zuletzt Rot-Weiss Essen zuhause besiegen konnte und das nur eine Heimpartie in dieser Saison verlor. Doch die Kölner knackten die Festung in Ahlen und siegten in einer umkämpften Begegnung mit 1:0 (1:0).

RW Ahlen: Harr - Mai, Kahlert, Twardzik, Francis - Osmani, Mamutovic - Dal, Ivan (46. Bayaki), Das (82. Aigboje) - Marzullo Harr - Mai, Kahlert, Twardzik, Francis - Osmani, Mamutovic - Dal, Ivan (46. Bayaki), Das (82. Aigboje) - Marzullo Fortuna Köln: Weis - Rumpf, Löhden, Lanius, Itter - Batarilo (46. Dieckmann), Dej, Hölscher (71. Försterling) - Demai (81. Imbongo), Marquet, Najar (70. Harnafi) Tor: 0:1 Batarilo (25.) Schiedsrichte: Robin Delfs

Nach der Pause war es ein reines Kampfspiel. Ahlen versuchte viel, kam aber nur selten gefährlich vor das Tor der Fortunen, eine Minute vor dem Ende streifte ein Versuch die Latte.

Köln hatte auf der anderen Seite gute Möglichkeiten auf das 2:0. Am Ende brachte der Aufstiegskandidat das knappe Ergebnis über die Zeit. Die Kölner scheinen rechtzeitig zum Endspurt der Liga wieder da zu sein, am Wochenende können sie das untermauern, wenn Rot-Weiß Oberhausen zum Hit ins Südstadion kommt.

Weiter geht es für Ahlen am Samstag (14 Uhr) zuhause gegen Alemannia Aachen - ein echter Kellerkracher. Fortuna Köln spielt zeitgleich im Topspiel gegen RWO.