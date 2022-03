RL West: Regionalligist verkündet neue Partnerschaft

Fortuna Köln hat einen neuen Sponsor gefunden. Ein mittelständisches Kölner Familienunternehmen wird sich ab sofort beim Regionalligisten engagieren.

In Sachen Aufstieg in die 3. Liga hat Fortuna Köln in den vergangenen Wochen herbe Rückschläge erlitten. Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende ist seit fünf Spielen sieglos. Vor dem Auswärtsspiel am Samstag gegen den SV Lippstadt haben die Domstädter allerdings positive Nachrichten verkünden. Die Hans Fischer Kunststoffverarbeitungs-GmbH wird den Regionalligisten ab sofort unterstützen.

„Fortuna ist Kult, da gibt es überhaupt keinen Zweifel! Das Südstadion mit seinem ganz speziellen Flair und die traditionsreiche Historie der Fortuna unterstreichen dies. Wir möchten uns als mittelständisches Kölner Familienunternehmen regional engagieren. Da ist eine Partnerschaft im familiären Umfeld der Fortuna naheliegend“, erläutert Tim Kulisch, Vertriebsleiter von Hans Fischer.

Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Verarbeitung von transparenten Kunststoffen, vorwiegend für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für die Licht- und Elektronikbranche spezialisiert.