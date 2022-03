Regionalliga: Fortuna-Trainer Michaty lobt Münster als „echte Spitzenmannschaft“

Der SC Preußen Münster hat bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf mit 1:0 gewonnen und sich damit die Tabellenführung der Regionalliga West zurückgeholt. Lobende Worte gab es auch vom Gegner.

Zum Abschluss des 30. Spieltags in der Regionalliga West empfing die U23 von Fortuna Düsseldorf den Aufstiegsaspiranten Preußen Münster. Am Ende eines umkämpften, aber nicht hochklassigen Spiels gewann der Favorit denkbar knapp mit 1:0 (0:0). Durch den Siegtreffer von Darius Ghindovean in der 63. Minute springen die Preußen zumindest zwischenzeitlich wieder auf Platz eins der Tabelle.

Düsseldorfs Trainer Nico Michaty fand auf der Pressekonferenz nach dem Spiel lobenden Worte für den Gegner: „Eine echte Spitzenmannschaft gewinnt dann eben solche Spiele mit 1:0“, meinte der 48-Jährige, der mit der Leistung seiner eigenen Mannschaft nicht unzufrieden war. „Das war definitiv eine Reaktion von uns nach dem Spiel in Rödinghausen. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit gut gestanden und keine wirkliche Torchance zugelassen. Die zweite Hälfte hatte Münster dann mehr Spielanteile. Insgesamt fand ich das Spiel aber sehr zerfahren. Wir haben es dann nicht mehr geschafft, uns selber klare Möglichkeiten zu erspielen. Es wäre sicherlich ein Punkt drin gewesen aber das 1:0 für Münster ist auch verdient.“





Fortunas U23 steht nun zwar immer noch auf Platz neun, hat aber nur fünf Punkte Vorsprung auf Alemannia Aachen auf dem ersten Abstiegsplatz. Sorgen um den Klassenerhalt macht sich Michaty aber nicht. „Unser Ziel war ja von Anfang an der Klassenerhalt. Wir haben aber Stand jetzt eine sehr gute Ausgangsposition und werden unser Ziel dann auch erreichen.“

Sein Gegenüber Sascha Hildmann zeigte sich vor allem erleichtert, die unangenehme Aufgabe gelöst zu haben. „Es war ein richtig schweres Spiel für uns. Wir waren in der ersten Hälfte im letzten Drittel zu ungenau. Dann mussten wir in der zweiten Halbzeit dringend aggressiver und mutiger sein, was uns dann zum Glück auch gelungen ist.“

Vor allem mit der Defensivlistung seiner Mannschaft war der SCP-Coach sehr zufrieden. „Nach dem Führungstor haben wir so gut wie nichts mehr zugelassen. Da muss ich meinen Jungs echt ein Kompliment aussprechen. Am Ende war das Spiel sicherlich glanzlos und kein Leckerbissen für Fußballästhetiker, aber hier musst du halt erstmal gewinnen, das haben wir geschafft und wollen jetzt am Samstag nachlegen.“

Gegner wird dann der Tabellenletzte VfB Homberg sein. Michaty und seiner Mannschaft steht eine recht kurze Woche bevor, denn bereits am kommenden Freitag steht das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Schalke 04 an.