Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen besiegte den KFC Uerdingen am Samstag (3:0). Dabei gab David Sauerland sein Comeback in der Liga nach fast zehn Monaten.

Beim 3:0-Erfolg gegen den KFC Uerdingen stand David Sauerland zum ersten Mal seit dem 26. Mai 2021 wieder bei einer Liga-Partie von Rot-Weiss Essen auf dem Rasen. Damals wurde der Rechtsverteidiger in der Schlussviertelstunde des Spiels gegen die Sportfreunde Lotte (5:2) für Sandro Plechaty eingewechselt. Es war sein einziger Einsatz in der Vor-Saison, weil er zuvor monatelang an einem Kreuzbandriss laborierte.

Auch in dieser Spielzeit hatte Sauerland immer wieder mit Verletzungsproblemen (Muskelfaserriss, muskuläre Probleme) zu kämpfen und musste lange auf seinen ersten Einsatz warten. Fast zehn Monate nach dem Lotte-Spiel war es dann soweit. Erneut wurde der 24-Jährige für Plechaty eingewechselt und durfte sich gegen Uerdingen in den letzten 27 Minuten über sein Comeback freuen.

Nach dem Abpfiff strahlte der gebürtige Münsteraner in den Katakomben: "Das Gefühl war super. Ich war in der Hinrunde eigentlich komplett verletzt gewesen. Das ist schon unbeschreiblich, mit der Kulisse spielen zu können. Heimspiel, volles Haus, gutes Wetter und dann drei Punkte – dafür habe ich lange gearbeitet. Wenn der Trainer mich braucht, dann bin ich da. Ich bin topfit und seit Neujahr richtig im Training. Hoffen wir mal, dass noch ein paar Spiele mehr dazukommen."





Bei RWE jagt eine Englische Woche die andere. Der Terminkalender der Essener ist aufgrund der drei corona-bedingten Spielabsagen rappelvoll. Die nächsten beiden Auswärtsaufgaben werden anspruchsvoll. Zunächst gastiert der Spitzenreiter (Mittwoch, 23. März, 19.30 Uhr) bei Rot Weiss Ahlen – das Duell soll im vierten Anlauf endlich stattfinden. Nur drei Tage später (26. März, 14 Uhr) reist Essen ins Jahnstadion zum SC Wiedenbrück. Umso besser für RWE-Coach Christian Neidhart, dass er in der Endphase der Saison mit Sauerland wieder eine echte Alternative besitzt: "Das ist absolut so. Er hat sich über einen längeren Zeitraum rangekämpft. Ich freue mich für Saui, dass er den Einstieg mit einem Sieg hatte", erklärte der Essener Fußballlehrer.