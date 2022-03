RWE: Tabellenführung zurückgeholt - lockerer Erfolg über KFC

Rot-Weiss Essen ist zurück an der Spitze der Regionalliga West. Durch einen lockeren 3:0 (2:0)-Erfolg über den KFC Uerdingen grüßt RWE wieder die Liga von Platz eins.

Schon am Freitag musste der KFC Uerdingen vor dem Spiel bei Rot-Weiss Essen herbe, personelle Dämpfer einstecken. KFC-Trainer Alexander Voigt verriet gegenüber RevierSport, dass ihm in Essen mit Erdinc Karakas, Levan Kenia, Leon Augusto, Tom Fadlung und Luca Jensen gleich fünf Stammspieler fehlen werden.

Mit diesem großen Handicap ging der KFC in das Spiel an der Hafenstraße. Und auch wenn sich die Krefelder teuer verkauften, war die große Überlegenheit der Essener nicht zu übersehen. Man hatte gar das Gefühl, dass RWE kräfteschonend agierte - und es reichte auch so zu einem lockeren 3:0 (2:0)-Erfolg. Simon Engelmann (22., 42., 60.) brachte die Rot-Weissen mit ihren Toren an die Tabellenspitze der Regionalliga West zurück.

Rot-Weiss Essen: Davari - Plechaty (63. Sauerland), Heber, Herzenbruch (70. Rüth), Bastians - Tarnat, Dürholtz - Kleinsorge (56. Kefkir), Harenbrock, Young (63. Krasniqi) - Engelmann. Davari - Plechaty (63. Sauerland), Heber, Herzenbruch (70. Rüth), Bastians - Tarnat, Dürholtz - Kleinsorge (56. Kefkir), Harenbrock, Young (63. Krasniqi) - Engelmann. KFC Uerdingen: Jovic - Baba, Sierck, Brdaric, Schlösser (80. Agirbas) - Prodanovic, Kadiata, Canto (64. Atsina), Neiß (64. Yun) - Fesenmeyer, Terada. Schiedsrichter: Julian Engelmann. Tore: 1:0 Engelmann (22.), 2:0 Engelmann (42.), 3:0 Engelmann (60.). Gelbe Karten: - Baba. Zuschauer: 9457.

Der Sieg der Essener über die Krefelder war eigentlich zu keinem Zeitpunkt der Partie gefährdet. RWE agierte ruhig und sachlich in seiner Spielweise, ohne zu überdrehen - und schlug in den richtigen Momenten zu. Das 1:0 (22.) durch Engelmann war eine Art Dosenöffner gegen defensiv gut eingestellte Krefelder, die mit Sicherheit die 0:11-Schmach aus dem Hinspiel noch in den Hinterköpfen hatten. Kurz vor dem 2:0 durch Engelmann (42.) hatte der KFC eine Großchance. Shun Terada (41.) scheiterte aber im Eins-gegen-eins-Duell mit Daniel Davari. Im Gegenzug dann das erwähnte 2:0.

In Durchgang zwei machte RWE nicht mehr als nötig und fuhr den lockeren Sieg nach Hause. Simon Engelmann (60.) machte mit seinem dritten Tor an diesem Tag - seinem 17. Treffer im 27. Ligaspiele - alles klar. In den nächsten Wochen stehen den Essenern Spiele bevor, in denen sie sich mit Sicherheit mehr als gegen den KFC Uerdingen verausgaben werden. Schon am Mittwoch gastiert Rot-Weiss Essen bei Rot Weiss Ahlen.