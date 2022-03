KFC Uerdingen: Umworbener Fesenmeyer lässt seine Zukunft offen

Der KFC Uerdingen tritt am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Rot-Weiss Essen an. Wir haben vor dem Spiel mit Uerdingens Stürmer Abdul Fesenmeyer gesprochen.

Seit drei Spielen wirkt Abdul Fesenmeyer beim KFC Uerdingen mit. Bislang reichte es für den Rückkehrer nur zu drei Kurzeinsätzen über jeweils rund 15 Minuten.

Der 20-Jährige Stürmer benötigt noch Zeit, um wieder auf sein altes Niveau zu kommen. Mit einer Meniskusverletzung fiel Fesenmeyer, der vor seinem Wechsel im Sommer 2021 für den FC Schalke 04 II spielte, drei Monate aus. Davor erzielte er vier Treffer für den KFC. "Abdul ist in unserer Mannschaft ein Ausnahmespieler. Mit ihm sind wir stärker. Er bringt eine enorme Geschwindigkeit und viel Torgefahr mit. Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist", lobt Trainer Alexander Voigt.

Aufgrund der jüngsten Ausfälle wird es am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Rot-Weiss Essen wohl umso mehr auf Fesenmeyers Qualitäten ankommen. Gut möglich, dass der 1,87 Meter große Angreifer von Beginn an auflaufen wird. RevierSport hat mit Fesenmeyer vor dem Auftritt bei RWE gesprochen.

Abdul Fesenmeyer, zuletzt haben Sie dreimal über 15 Minuten gespielt. Wie fit sind Sie aktuell?

Ich werde von Tag zu Tag immer fitter. Der Trainer fördert und fordert mich, ich selber arbeite auch an mir sehr hart. Ich bin zudem in einem guten Austausch mit dem "PhysioSport" in Köln, wo ich meine Reha absolviert habe. Die tollen Mitarbeiter dort haben mich stark aufgebaut und wollen noch mit mir weiter arbeiten.

Sind Sie bereit, um gegen Rot-Weiss Essen 90 Minuten zu spielen?

Ich bin auf jeden Fall bereit, alles zu geben. Ich werde alles geben, um dem Team zu helfen und der ganzen Arbeit Früchte tragen zu lassen. Für wie viel Minuten es reicht, kann ich nicht versprechen. Aber 90 Minuten klingen immer gut (lacht).

Hat der KFC in Essen überhaupt eine Chance? Immerhin fallen fünf Stammspieler aus.

Ich bin eine sehr optimistische Person und die Jungs sowie der Staff sind es auch, wir sind alle hungrig und werden alles geben. Klar, fehlen wichtige Männer - leider. Aber wir haben auch gute Jungs in der Hinterhand, die hungrig genug sind und den Willen haben, alles rauszuhauen. Wir fahren nicht nach Essen, um nicht alles zu versuchen. Das ist nicht unser Charakter! Wir müssen es einfach auf dem Platz zeigen, was wir drauf haben.

Was muss passieren, dass der KFC RWE am Samstag ins Wanken bringt?

Wir haben die Woche gut trainiert, haben unseren Match-Plan. Wir haben die nötige Gier und den Hunger. Wir müssen es einfach auf dem Platz bringen. Ein bisschen Spielglück schadet auch nie.

10.000 Zuschauer: Wie groß ist die Vorfreude?

Ich denke, dass es für jeden Fußballer geil ist, vor so vielen Fans zu spielen. Wir freuen uns auf die Partie und wollen, dass unsere Fans auch sehen und spüren, dass wir alles gegeben haben.

Wie realistisch ist der Klassenerhalt noch?

Wir denken von Spiel zu Spiel. Am Ende werden wir schauen, was dabei herumkommt. Aktuell sind ja noch paar Punkte zu vergeben. Fußball ist ein Sport, der gerne verrückte Geschichten schreibt.

Ihr Vertrag läuft aus. Nach unseren Informationen stehen die Interessenten Schlange. Wohin wird Ihr Weg ab dem 1. Juli führen?

Ja, mein Vertrag läuft im Sommer aus. Ich freue mich natürlich über jedes Interesse. Es wird sich in den nächsten Monaten entscheiden, wie und wo mein Weg weitergeht. Es hängt natürlich ganz und alleine von mir ab, wie ich performe und, dass ich hoffentlich verletzungsfrei bleibe. Da weiß ich leider, wovon ich rede.

Was müsste passieren, dass Sie auch 2022/23 für den KFC spielen?

Ich bin sehr entspannt, aktuell mache ich mir noch keinen Kopf und versuche meine Leistung zu bringen. Wie gesagt: am Ende wird man sehen, wo mein Weg hingeht.