SV Lippstadt: Sportchef: „Spiel gegen Wegberg-Beeck hat enorme Bedeutung“

Am Mittwochabend (18 Uhr) empfängt der SV Lippstadt 08 den FC Wegberg-Beck zum Aufeinandertreffen in der Regionalliga West.

Im Vorfeld der Englischen Woche in der Regionalliga West sprach RevierSport mit dem Sportdirektor des SV Lippstadt, Dirk Brökelmann, über die kommende Partie gegen den FC Wegberg-Beeck.

Dabei betont er: „Das Spiel hat eine enorme Bedeutung und ist sehr wichtig für uns, um den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter auszubauen. Ein Heimspiel unter Flutlicht, bessere Voraussetzungen gibt es nicht.“

Der Gegner aus Wegberg steht aktuell mit 20 Punkten auf Platz 18, konnte aber am vergangenen Spieltag einen 1:0-Überraschungserfolg gegen den SC Wiedenbrück erzielen. Daraus schließt Brökelmann: „Eine Mannschaft, die Wiedenbrück schlägt, muss Qualität haben. Sie haben den Sieg erzwungen und den Klassenerhalt mit Sicherheit noch lange nicht aufgegeben.“

Die Lippstädter, unter der Leitung von Trainer Felix Bechtold, haben ihr letztes Meisterschaftsspiel gegen RW Ahlen mit 2:0 gewonnen und konnten in der Woche zuvor mit einem 3:2-Sieg im Testspiel gegen den Drittligisten SC Verl einen überraschenden Erfolg verbuchen. In beiden Spielen war auch Winterneuzugang Simon Schubert auf dem Platz, der nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit wieder zum SVL zurückkehrte.

Über den 30-Jährigen sagt der Sportchef: „Er ist direkt wieder zu einem wichtigen Spieler geworden, man hat das Gefühl, dass er nie weg war. Er geht mit seiner Einstellung und Kampfbereitschaft voran und tut der Mannschaft gut.“

Insgesamt steht die Bechtolf-Elf mit 31 Punkten auf Platz zwölf sehr gut dar, dabei ist wichtig zu berücksichtigen, dass der SVL mit derzeit 24 Spielen die wenigsten ausgetragenen Partien in der Regionalliga West hat. Mit drei Punkten gegen Wegberg-Beeck können die Lippstädter sogar auf Rang neun in die obere Tabellenhälfte springen.

Ob Viktor Maier und Finn Heiserholt am Mittwochabend helfen können, die Punkte in der Liebelt-Arena zu lassen, ist derzeit noch fraglich. Nach überstandener Coronaerkrankung werden beide am Montag noch untersucht, es wird sich wohl erst kurzfristig herausstellen, ob die beiden Leistungsträger am Mittwoch einsatzfähig sind.