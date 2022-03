Fortuna Köln: Nächster Patzer! Spitzenteam seit drei Spielen ohne Sieg

Was ist nur mit dem SC Fortuna Köln los? Ausgerechnet in der vielleicht entscheidenden Saisonphase geht der Fortuna scheinbar die Luft aus. Am Samstag gelang erneut kein Sieg.

Nach dem 1:1 bei Fortuna Düsseldorf II und dem 1:2 gegen den Bonner SC patzte Fortuna Köln erneut. Gegen Abstiegskandidaten VfB Homberg kam das Spitzenteam nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Sunay Acar, Trainer des VfB Homberg, hatte es angekündigt. "Wir wollen der Fortuna ein Bein stellen", kündigte der Coach im Vorfeld der Partie an. Gesagt, getan. Die Gäste aus Duisburg-Homberg gingen schon nach fünf Minuten in Führung. Nach einem Ballverlust der Fortuna im Aufbauspiel schaltete der VfB schnell um, Jonas Pfalz kam an der Strafraumkante an den Ball und schoss flach ins untere linke Eck - 1:0 (5.).

Fortuna Köln versuchte mit viel Wut im Bauch den Ausgleich zu erzwingen. Mike Owusu (14.) scheiterte nach einer Ecke gleich doppelt an Philipp Gutkowski, dem gut aufgelegten VfB-Homberg-Torwart. Dominik Lanius (22.) köpfte nach einer Mike-Kegel-Hereingabe aus fünf Metern am Tor vorbei. Die Fortuna drückte, doch der VfB kämpfte leidenschaftlich - und wäre fast zum 2:0-Treffer gekommen.

Plötzlich war wieder Pfalz (30.) frei und beförderte per Volleyschuss den Ball auf den Fortuna Kasten, doch Andre Weis parierte.

Fortuna Köln: Weis - Itter (57. Dieckmann), Lanius, Fünger, Nadjombe - Kegel (37. Dej), Försterling (46. Demaj), Najar, Hölscher, Owusu (63. Löhden) - Marquet. VfB Homberg: Gutkowski - Meißner, Koenders, Kogel, Lübke - Pfalz, Jafari, Adamski, Opfermann (82. Palla), Bouchama (87. Talarski) - Jallow (46. Meier). Schiedsrichter: Florian Visse. Tore: 0:1 Pfalz (5.), 1:1 Lanius (72.). Gelbe Karten: Kegel, Nadjombe - Meißner, Opfermann. Zuschauer: 1221.

Im zweiten Durchgang benötigte die Fortuna eine Viertelstunde lang Anlaufzeit, bis es wieder vor dem Homberger Tor gefährlich wurde. Doch die guten Chancen konnten Sascha Marquet (59.) und Seymour Fünger (60.) nicht im VfB-Tor unterbringen.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende ließ nicht nach und drückte vehement auf den Ausgleichstreffer. Die Bemühungen wurden belohnt. Es hatte sich abgezeichnet: Und natürlich nach einer Ecke, wie sollte es anders sein? Lanius stieg am höchsten, sein Kopfball ging gegen den rechten Innenpfosten. Keeper Gutkowski schlug den Ball raus, aber erst hinter der Torlinie - 1:1 (72.).

Die Fortuna wollte sofort nachlegen: Leon Demaj (76.) zog aus 20 Metern ab, aber Gutkowski tauchte gut ab und holte den Ball aus der Ecke. Starke Parade! Es wurde immer wilder vor dem Homberger Kasten. Ein Torschuss folgte auf den anderen. Die Homberger warfen sich mit allem, was sie hatten, in die Bälle und verdienten sich am Ende ein starkes 1:1-Remis beim Spitzenteam Fortuna Köln.