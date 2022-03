RL Nordost: Ex-Lippstadt-Trainer weg - 225-maliger Bundesligaprofi übernimmt

Trainer-Beben in der Regionalliga Nordost! Der Chemnitzer FC hat sich überraschend mit sofortiger Wirkung von Daniel Berlinski getrennt. Der Nachfolger besitzt einen prominenten Namen.

Der Chemnitzer FC und Cheftrainer Daniel Berlinski (36) gehen getrennte Wege. Für die verbleibenden Spiele in der Regionalliga Nordost sowie dem Sachsenpokal übernimmt fortan bis zum Saisonende Co-Trainer Christian Tiffert (40) die Aufgaben als Cheftrainer des Chemnitzer FC.

Tiffert wurde in Halle/Saale geboren. Nach seiner aktiven Karriere, in der er insgesamt 225 Bundesliga-, 155 Zweitliga- und 34 Drittligaspiele bestritt, kam Tiffert im Jahr 2019 zunächst zur Hospitation zum Chemnitzer FC. Tiffert spielte unter anderem für den MSV Duisburg und VfL Bochum.

Nach dem Trainerwechsel von David Bergner zu Patrick Glöckner übernahm Tiffert den Posten des Co-Trainers. Diese Aufgabe begleitete der A-Lizenz-Inhaber bis zuletzt auch unter der Leitung von Daniel Berlinski.

Berlinski übernahm am 20. Juli 2020 das Amt des Cheftrainers beim Chemnitzer FC. Er war einst mit dem SV Lippstadt in die Regionalliga West aufgestiegen. Unter Berlinksis Leitung sicherte sich der CFC den Gewinn des Sachsenpokals 2020 und unterlag in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/2021 dem Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim erst nach dem Elfmeterschießen. In insgesamt 39 Spielen in der Regionalliga Nordost holte der Chemnitzer FC mit Daniel Berlinski als Cheftrainer im Schnitt 1,67 Punkte pro Partie. Aktuell liegt der CFC auf Platz fünf.