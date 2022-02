Fußball-Regionalligist FC Schalke 04 II zeigte gegen Rot-Weiss Essen eine ordentliche Leistung, verlor aber mit 1:2. Der S04-Coach sah Steigerungspotenzial.

4:1, 4:1, 4:1 und 0:0 – das waren die ersten vier Pflichtspiel-Ergebnisse der U23 von Schalke 04 im neuen Jahr. Mit zehn Punkten erwischte die Truppe von Trainer Torsten Fröhling einen sehr guten Start und ging mit viel Selbstvertrauen in das Derby gegen den Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen.

Der Tenor der Blau-Weißen war klar. Man wollte in der Veltins-Arena dem Erz-Rivalen ein Bein im Aufstiegsrennen stellen. Doch nach 92 intensiven Minuten stand fest, dass Schalke dieses Ziel nicht erreichen würde – es setzte eine knappe 1:2 (1:1)-Pleite im Derby. Dabei sah es zwischenzeitlich gut aus für die U23 der Knappen. Léo Scienza (16.) brachte die Hausherren vor 2.743 Fans in Führung. Durch die Tore von Thomas Eisfeld (36.) und Luca Dürholtz (66.) kassierte der Tabellenelfte aber doch noch die zweite Heimpleite.

Fröhling sprach von einer vermeidbaren Niederlage: "Das Ergebnis ist nicht das, was wir uns erhofft haben. Wir haben zwar das 1:0 gemacht, sind aber zu pomadig in die erste Hälfte gestartet. In vielen Situationen waren wir nicht mutig und wach genug. Das soll auch keine Kritik sein, sondern ein Lob, weil ich weiß, dass die Jungs mehr können. Deswegen bin ich nicht ganz zufrieden."

In der 92. Minute hatte Torjäger Rufat Dadashov die Riesen-Chance zum Ausgleich, konnte den Ball aber im Strafraum nicht kontrollieren. Der Schalke-Coach trauerte dieser Chance hinterher: "Dafür ist er eigentlich da. In den letzten zehn Minuten waren wir dominant und haben viele Chancen kreiert. Das hätte ich mir für die komplette Spielzeit erwartet. Defensiv haben wir es entsprechend gut gemacht. Vor allem, weil RWE eine ganz andere Qualität hat. Ich denke, dass der Gegner ganz froh ist, hier gewonnen zu haben. Wir haben es Essen richtig schwer gemacht."





Am kommenden Samstag (05. März, 14 Uhr) geht es für die Schalker U23 mit dem Auswärtsspiel beim formschwachen – nur ein Sieg aus den vergangenen neun Liga-Partien – SV Straelen weiter. "Das wird noch schwerer, weil wir dann eben nicht gegen RWE und vor so einer Kulisse spielen", mahnt Fröhling.