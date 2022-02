RWE: Derbysieg auf Schalke - Essen dreht 0:1-Rückstand

Rot-Weiss Essen bleibt Tabellenführer der Regionalliga West! Mit 2:1 siegte RWE im Derby auf Schalke gegen die U23 des Zweitligisten.

Angepeitscht von 1400 RWE-Fans legte die Elf von Christian Neidhart in der Veltins Arena gut los. Riesen-Chance für Rot-Weiss Essen schon nach drei Minuten: Sandro Plechaty schlug eine genaue Flanke auf Simon Engelmann, der aber aus fünf Metern direkt in die Arme von Felix Wienand köpfte.

RWE ließ Ball und Gegner laufen und hatte das Spiel unter Kontrolle. Doch wie aus dem Nichts gingen die Knappen in Führung: Leo Scienza (16.) kam vom Sechzehner zum Abschluss, der Ball wurde abgefälscht und trudelte am zweiten Pfosten in das Essener Tor. Daniel Davari zeigte keine Reaktion, weil er wohl dachte, der Ball geht ins Aus. Da sah der Essener Torwart nicht gut aus.

FC Schalke 04 II: Wienand - Müller (46. Balouk), Hanraths, Schell, Calhanoglu - Kyerewaa, Mende, Scienza, Castelle (75. Aramburu) - Krasniqi, Dadashov. Wienand - Müller (46. Balouk), Hanraths, Schell, Calhanoglu - Kyerewaa, Mende, Scienza, Castelle (75. Aramburu) - Krasniqi, Dadashov. Rot-Weiss Essen: Davari - Rios Alonso, Heber, Herzenbruch, Bastians - Tarnat, Eisfeld (67. Krasniqi), Harenbrock (43. Dürholtz) - Plechaty (75. Kleinsorge), Young - Engelmann (67. Janjic). Schiedsrichter: Marcel Benkhoff. Tore: 1:0 Scienza (16.), 1:1 Eisfeld (36.), 1:2 Dürholtz (66.). Gelbe Karten: Dadashov, Calhanoglu - Rios Alonso, Tarnat. Zuschauer: 2743.

RWE zeigte sich keinesfalls geschockt. Die Essener machten weiter ihr Ding und waren feldüberlegen. Der Lohn folgte. Isaiah Young flankte in die Mitte, dort nahm Thomas Eisfeld den Ball direkt mit links und erzielte das verdiente 1:1 (36.).

Noch vor der Pause musste Cedric Harenbrock - einzige Startelf-Änderung im Vergleich zum Münster-Spiel - verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Luca Dürholtz kam ins Spiel. Ein Glücksgriff, wie es sich herausstellen sollte.





Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine wirklich interessante Partie, jedoch ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Bis zur 66. Minute: RWE drehte die Partie! Ein hoher Steilpass von Eisfeld auf Dürholtz, der frei vor Wienand stand, den Ball über den Keeper lupfte und dann ins leere Tor einschob - 2:1 durch den "Joker" für Essen. Großer Jubel unter den 1400 RWE-Fans.

Schalke setzte nun alles auf eine Karte und wurde noch mutiger. Und beinahe wurde dieser Mut auch belohnt. Aluminium-Pech (72.) für Schalke! Nach einem tollen Pass von Bleron Krasniqi umkurvte Niklas Castelle RWE-Schlussmann Davari, traf aber nur den Pfosten. In der Schlussminute klärte noch einmal Felix Herzenbruch gegen Rufat Dadashov.

RWE brachte das 2:1 über die Zeit und feierte nach dem Spielabbruch gegen Preußen Münster wieder einen Sieg. Essen bleibt Tabellenführer der Regionalliga West!