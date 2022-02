Preußen Münster: 13 Verträge laufen im Sommer aus

Preußen Münster befindet sich in der Regionalliga West mitten im Aufstiegskampf. RS hat mal nachgeschaut, wie die Vertragssituation der Spieler aussieht.

Am Sonntag steht für Preußen Münster in der Regionalliga West das Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) an. Aktuell steht der SCP fünf Punkte hinter RWE. Ein Sieg ist nahezu schon Pflicht, um den Traum von der Drittliga-Rückkehr aufrechtzuerhalten.

RevierSport hat vor dem Spiel mal nachgeschaut, wie viele Spieler des SC Preußen Münster aktuell bei einem Drittliga-Aufstieg unter Vertrag hätte und bei wie vielen Akteuren die Kontrakte zum 30. Juni 2022 auslaufen. Die Vertragssituation bei Rot-Weiss Essen hatte sich RS vor dem Homberg-Spiel vorgenommen.

13 Verträge laufen aus

In Münster sind es mit Thomas Kok, Robin Ziegele, Marcel Hoffmeier, Maximilian Schulze Niehues, Luke Hemmerich, Henok Teklab, Jules Schwadorf, Dominik Klann, Dennis Daube, Steffen Westphal, Marko Dedovic, Jannik Borgmann und Kapitän Julian Schauerte gleich 13 Verträge, die im Sommer auslaufen. "Ich weiß nur, dass ich noch zwei, drei Jahre Fußball spielen will. Aber wir befinden uns jetzt in der Crunch-Time der Saison. Da zählt nur das große Ziel und keine persönliche Belange. Die Zeit wird schon kommen, in der ich über meine Zukunft nachdenke. Jetzt zählt nur das Essen-Spiel", sagte Kapitän Schauerte erst jüngst gegenüber RS. Diese Aussage dürfte auch für die anderen zwölf Spieler gelten, deren Verträge auslaufen.

Neun Mann sind bis 2023, drei Spieler bis 2024 gebunden

In einer besseren Situation sind Manuel Farrona Pulido, Thorben Deters, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Langlitz, Jan Dahlke, Manfred Osei Kwadwo, Deniz-Fabian Bindemann und Marvin Thiel, die bis zum 30. Juni 2023 an den SCP gebunden sind. Gar bis zum Sommer 2024 haben Nicolai Remberg sowie die beiden Winterzugänge Darius Ghindovean und Lukas Frenkert gültige Arbeitspapiere.