FC Schalke 04 II: So erklärt der Trainer die Serie der ungeschlagenen Spiele

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat die U23 von Schalke 04 in der Regionalliga West mittlerweile zurück in die Spur gefunden. Cheftrainer Torsten Fröhling nennt die Gründe für den Aufschwung.

Um den Sprung aus der zweiten Mannschaft zu den Profis zu schaffen, müssen die Spieler der zweiten Garde auf Schalke Woche für Woche Höchstleistungen auf den Platz bringen. Obwohl U23-Mannschaften vorrangig dazu da sind, um junge Talente auszubilden und weiterzuentwickeln, müssen - wie bei jedem Wettbewerbssport - auch positive Ergebnisse eingefahren werden. Zu Beginn dieser Saison ließen die jungen Schalker diese noch vermissen.

Am Anfang der laufenden Spielzeit in der Regionalliga West blieben die jungen Knappen teilweise stark hinter ihren Erwartungen zurück. Nach dem zehnten Spieltag hatte die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling lediglich fünf Punkte Abstand auf die gefährdeten Tabellenplätze. Nach nunmehr fünf Partien in Folge ohne Niederlage und elf Punkten Abstand auf Rang 16, sollte das Thema Abstieg auf Schalke somit endgültig vom Tisch sein.

S04-Trainer Fröhling: „U23-Mannschaften sind immer ein Prozess”

Laut dem ehemaligen Fußballprofi und U23-Trainer Fröhling ist die momentan auf Schalke zu beobachtende Entwicklung jedoch keine Seltenheit. Es komme häufiger vor, dass sich junge Talente in Ausbildungs-Mannschaften erstmal eingewöhnen müssen. Dafür würden sie jedoch nach der Winterpause umso stärker zurückkommen.

„Wenn man ein gutes Gerüst hat, kann man die Jungs immer passend einbauen, Punkte holen und sie dadurch stärker machen. Wir hatten über die gesamte Hinrunde einige Ausfälle und Trainings-Rückstände. Das macht die Sache umso schwieriger. Entscheidend ist jedoch, dass sich die Spieler entwickeln und zurückkommen”, erklärte der 55-Jährige.

Fröhling weiter: „Dass die Jungs aber so gut zurückkommen, mit den ganzen Schwierigkeiten, wie beispielsweise nur ein Mann auf der Bank beim Spiel gegen Gladbach, hätten wir so auch nicht für möglich gehalten. Die Mannschaft schweißt sich durch solche Sachen natürlich immer mehr zusammen. Also rein theoretisch läuft bei uns die Entwicklung völlig normal.”

Serie soll gegen Ahlen fortgesetzt werden

Am kommenden 26. Spieltag geht es für Schalke 04 II zum Auswärtsspiel nach Ahlen. Top-Torjäger Rufat Dadashov ist nach seiner Gelbsperre wieder einsatzbereit und soll seiner Mannschaft bestmöglich zum nächsten Dreier verhelfen. In der Hinrunde ging das Duell gegen Rot Weiss Ahlen mit 5:3 an Königsblau.