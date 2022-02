RL Südwest: Nach Sieg beim OFC - Chaoten attackieren Mannschaftsbus

Einen Abend zum Vergessen erlebte Kickers Offenbach am Freitag. Zum Rückrundenstart der Regionalliga Südwest unterlag der OFC. Der Mannschaftsbus des Siegers wurde zudem beschädigt.

Rot-Weiss Koblenz feierte am Freitagabend vor 6119 Zuschauern einen 1:0-Erfolg bei Regionalliga-Südwest-Aufstiegsaspirant Kickers Offenbach. Nils Fischer (80.) hatte den Siegtreffer für die Mannschaft von Ex-Profi Heiner Backhaus, der unter anderem auch bei Rot-Weiss Essen und Arminia Bielefeld unter Vertrag stand, erzielt.

Nach dem Spiel erlebte die Siegermannschaft aus Koblenz einen Schockmoment.

"Gerade hatte sich das Team im Mannschaftsbus auf die Heimreise begeben, als rund 50 Vermummte die Verkehrssituation an einer roten Ampel in der Offenbacher Innenstadt ausnutzten, den Bus attackierten und unter anderem Steine werfend Seitenscheiben zerbrachen und dem Bus einen erheblichen Sachschaden im fünfstelligen Bereich zufügten. Die jungen Rot-Weiss-Spieler und alle weiteren Bus-Insassen sind glücklicherweise unverletzt geblieben, standen nach diesen Vorfällen allerdings unter Schock. Das besonnene Handeln des Busfahrers, der durch einen quer gestellten PKW auch noch die Fahrbahn wechseln musste, rettete die Situation und verhinderte Schlimmeres", informiert Rot-Weiss Koblenz in den Sozialen Medien über die schrecklichen Vorkommnisse.