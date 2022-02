Testspiele: Zwei Regionalliga-West-Klubs verlieren

Sechs Mannschaften waren am 24. Spieltag der Regionalliga West aufgrund von Spielabsagen zum Zuschauen verdammt. Drei dieser Teams bestritten Testspiele.

Während der Wuppertaler SV am Wochenende ein erfolgreiches Testspiel absolvierte und beim Oberligisten TSG Sprockhövel mit 7:1 siegte - RevierSport berichtete - haben zwei Liga-Konkurrenten ihre Testspiele verloren.

Der SV Rödinghausen hat gegen Hessen Kassel mit 2:3 verloren. Für den Südwest-Regionalligisten war es die Generalprobe für den Auftakt in die Rückrunde am kommenden Wochenende.

Derweil gab Rödinghausen auch drei Nachholspiel-Termine bekannt. Noch im Februar wird der SV Rödinghausen auf den SC Preußen Münster treffen, der nun am Mittwoch, den 23. Februar, im Wiehenstadion zu Gast sein wird. Am Mittwoch, den 2. März, geht es für die Mannschaft von Carsten Rump zum VfB Homberg und am 16. März, ebenfalls ein Mittwoch, ist dann die U23 von Fortuna Düsseldorf zu Gast am Wiehen. Alle drei Partien werden um 19.30 Uhr angepfiffen.

Mit dem Bonner SC verlor ein zweites Regionalliga-West-Team am Wochenende sein Testspiel. Der BSC unterlag dem Mittelrheinligisten FC Hürth nach 4 x 30 Minuten im Sportpark Pennenfeld mit 0:1. Bei den "Rheinlöwen" kamen auch die beiden Winterneuzugänge Ron Meyer und Albert Bunjaku zum Einsatz.