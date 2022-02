Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen steigt am Wochenende wieder in den Liga-Betrieb ein. Gegner ist die U23 von Fortuna Düsseldorf an der Hafenstraße.

Am Sonntag soll es endlich soweit sein. Nachdem Rot-Weiss Essen gleich zweimal in Folge (Fortuna Köln, RW Ahlen) einer Spielabsage zum Opfer fiel, empfängt der Spitzenreiter der Regionalliga West die U23 von Fortuna Düsseldorf. Während die Essener zuletzt am 23. Januar beim 2:1-Derbysieg gegen den Wuppertaler SV in einem Pflichtspiel im Einsatz waren, feierten die Gäste am Mittwoch ihre Premiere nach der Winterpause. Die Partie bei Borussia Mönchengladbach II gewann Düsseldorf souverän mit 3:0. Zuvor musste die Fortuna sowohl das Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen als auch die Heimpartie gegen RW Ahlen absagen, weil den Düsseldorfern aufgrund von Corona-Fällen und noch nicht beendeter häuslicher Isolation zu wenige Akteure zur Verfügung standen. Gegen den Fohlen-Nachwuchs startete der Tabellenachte dann erfolgreich in die Restrunde. "Lars Fleischer und Fabio Audia haben sich die Partie angeschaut. Die erste Sturmreihe Lobinger und Sieben hat gespielt. Am Sonntag spielen auch die Profis von Düsseldorf. Mal schauen, ob Lobinger und Sieben oben dabei sind oder gegen uns auflaufen. Das ist für die U23 schon wichtig, weil beide eine gute Qualität haben", betonte RWE-Trainer Christian Neidhart. Wir haben Donnerstag frei und trainieren Freitag und Samstag ganz normal vor dem Spiel gegen Düsseldorf. Das ist unser Rhythmus, wenn wir sonntags spielen. Hoffentlich können wir dann ab Freitag wieder auf Rasen trainieren. RWE-Coach Christian Neidhart. Im Hinspiel lag Rot-Weiss im Paul-Janes-Stadion bereits nach 17 Minuten mit 0:3 in Rückstand. Es deutete fast alles auf ein Essener Debakel hin, doch der Meisterschaftsfavorit zeigte Moral und holte durch eine starke Aufholjagd ein 3:3-Remis. Beim Rückspiel wird es für RWE wichtig sein, von der ersten Sekunde an hellwach zu sein. Die kommenden Tage möchte Essen nutzen, um sich bestmöglich auf die Partie vorzubereiten. Der Coach erklärt den Plan bis zum Fortuna-Spiel: "Wir haben Donnerstag frei und trainieren Freitag und Samstag ganz normal vor dem Spiel gegen Düsseldorf. Das ist unser Rhythmus, wenn wir sonntags spielen. Hoffentlich können wir dann ab Freitag wieder auf Rasen trainieren. Aufgrund der Wetterbedingungen waren wir die ganze Woche auf Kunstrasen. Die Intensität ist auf Kunstrasen natürlich anders." RWE-Plan bis zur Partie gegen Fortuna Düsseldorf II Donnerstag: frei Freitag: Training, 14 Uhr Samstag: Training, 10 Uhr Sonntag: Spiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf, 14 Uhr

Zur Startseite