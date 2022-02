Regionalliga: Vor RWE-Knaller - Düsseldorf sehr stark im U23-Derby

Die U23 von Fortuna Düsseldorf hat das "kleine" Niederrhein-Derby in der Regionalliga West gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach für sich entschieden.

Niederrhein-Derby im U23-Format: Am Mittwoch standen sich auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park die Zweitvertretungen von Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf gegenüber. Die Gäste gewannen die Partie in der Regionalliga West am Ende souverän mit 3:0.

Auf dem Papier versprach die Begegnung, ein Spiel auf Augenhöhe zu werden. Die Gladbacher standen mit 27 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz und empfingen mit der Fortuna den direkten Tabellennachbarn. Die Mannschaft von Nico Michaty ist als Tabellenneunter mit 28 Punkten im Gepäck angereist.

Zwei Elfmetertore

Und die Düsseldorfer machten direkt ernst. Durch einen Doppelschlag stand es bereits nach 19 Minuten 2:0 für die Gäste. Zunächst erzielte Georgios Siadas die Führung (15. Minute), vier Minuten später erhöhte Lex Tyger Lobinger per Strafstoß. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

In der zweiten Halbzeit waren alle Bemühungen der Gastgeber, nochmal in die Partie reinzukommen, nicht von Erfolg gekrönt. Der Mannschaft von Trainer Heiko Vogel wollte trotz großer Möglichkeiten der Anschlusstreffer nicht gelingen. In der 72. Minute gab es dann die endgültige Entscheidung.

Nach einem Handspiel im Sechzehner zeigte Schiedsrichter Fasihullah Habibi erneut auf den Punkt - Strafstoß für die Gäste. Diesmal trat Phil-Thierri Sieben an und verwandelte ebenfalls sicher zum 3:0-Endstand. Durch den Sieg kletterte die Fortuna auf den achten Tabellenplatz. Gladbach verbleibt auf Rang zehn.

Während Gladbach am Samstag (5. Februar, 14 Uhr) Rot-Weiß Oberhausen empfängt, reist Düsseldorf einen Tag später (6. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Spitzenreiter Rot-Weiss Essen.